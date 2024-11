A Petőfi iskola igazgatója még azt is elmondja azt is, hogy a várható nyílt napon minden szülőnek lehetősége lesz megtekinteni gyermeke várható tanító nénijének óráját, s persze tájékozódni is tudnak mindemellett a lehetőségekről és a programokról is.

A Petőfi iskola öko-napján nem csak a méhekkel foglalkoztak, de mézet is kóstolhattak. Forrás: Petőfi iskola

A több mint 400 tanulós Petőfi Sándor Általános Iskola Dunaújvárosban, ökoiskola. Bármennyire is hangzatos és divatos ez a kifejezés, de az alábbi két pár nappal ezelőtti beszámolórészletből megtudhatjuk, hogy ezt nem csupán elméletben gondolják annak. Nagyon is valóságos tartalommal teli ez a megnevezés.

Nézzük csak:

„A 2023/2024-es tanév „Év osztálya” verseny nyerteseként a 6.a osztály november 6-án a helyi arborétumba látogatott. A környezettudatosság jegyében gyalog tettük meg az utat, ami abban is segített, hogy a hideg őszi időben kissé átmelegedjünk.

Vittünk adományt és élelmet az arborétumban élő állatoknak, répával etettünk nyuszikat és a birkákat. Megnéztük a malackákat, tyúkokat, különféle kacsákat és libákat, valamint az állatsimogatóban megsimogattuk a cicát, a kutyát, a birkát és a kecskét is. A tacskóhoz is páran bemehettek és labdázhattak vele.”

A Petőfi iskola diákjai az arborétumba látogattak el

„Az idei TeAdományozz! akcióban 139 „petőfis” család támogatta a mentett állatokat száraztáppal, vagy konzerves adománnyal. Iskolánk összesen 384 kg tápot adott át a FÁDA képviselőjének. A Felelős Állattartásért Dunaújváros Alapítvány örömmel vette át tőlünk a szeretetcsomagot, melyért cserében három mentett kutya életébe nyújtott nekünk betekintést. Köszönjük, és az állatoknak mielőbbi gazdisodást kívánunk!”

A Petőfi iskola további programjairól Árvai Gyöngyi az intézmény igazgatója számol be:

- Pályaorientációs és Zöld napot is tartottunk a november 4-én. A pályaorientációs rendezvényen a 7-8. osztályosok, a Zöld napon az 1-6. osztályban tanulók vehettek részt. A Dunaújvárosi Kamara szervezésében a nagyobbak minden évben más-más vállalkozást, munkahelyet néznek meg. Ezúttal több mint 100 gyermek járt üzemlátogatáson, a hetedikesek a rácalmási Jankovich Hotelbe látogattak el, ahol megnézték, hogy milyen munka folyik egy turisztikai és vendéglátóhelyen, a nyolcadikosok a Dunaújvárosi Egyetem képzéseit ismerhették meg. De korábban jártunk a többi között a Dunaferrben, a Hankookban, a Hamburger papírgyárban és egy helyi pékségben is.