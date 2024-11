Tóth Árpád, a Dunaújváros Futsal edzőjének véleménye

– Fantasztikus feliratot olvastam az eredményjelzőn, könnyű meccs volt?

– Nagyon nem! Jól kezdtünk és háromnál már azt éreztük, meg van a meccs, aztán szépen belekényelmesedtünk. Ezzel aztán esélyt adtunk az Érdnek.

Ezért aztán a félidőben rendezni kellett a fejeket, de azután sem azzal az elánnal küzdöttünk, ahogy elterveztük.

– Hiába rendeztük a sorokat, rúgtuk a háromra a negyediket, hamar jött rá a válasz. Változatlanul nem abban a síkban ment a mérkőzés, ahogy előtte elgondoltuk. Nem voltunk elég élesek és meggyőzőek.

– Szükség volt Cseresnyés bravúrjaira is

– Igen jól tért vissza sérüléséből, de mellette ezt várja el tőle a csapat, és én is (nevet).

– Ivacs Gábor ma is jól föltalálta magát...

– Előrefelé mindig parádé, de hátra már nem szeret játszani. Azonban ha minden alkalommal lő két-három, pláne több gólt, akkor nem fogunk belekötni, az már biztos.

Fekete Tamás értékelése

– 8-2, az nagyon jól hangzik!

– Az igaz, de lehetett volna több is!

– Az ellenfél meg azt mondhatná, ő is simán vághatott volna akár ötöt is, ha hagyták volna.

– Az is igaz, de nem hagytuk. Milyen dolog lett volna az?

– Mesélje el a parádés gólját.

– A szokásos dolgunkat csináltuk. Mindig mondja a Mester, hogy támogassuk a centert. Szemben álltunk Ivacs Gáborral, aki barátom is, ő visszapasszolta, én meg belőttem. Nem kell ezt szépíteni, sima rutinakció volt. Persze ez nem mindig sikerül, de most szerencsére jól jött ki.

Több ilyen gólunk is volt már a szezonban, igazából az Alex gyorsan ki tudta dobni a labdát, és abból sikerült lekontrázni az ellenfelet, amiben erősek is vagyunk.

– Van nekem egy nagy bajom, amikor az érdiek fölálltak öt négy elleni játékra, majdnem zavart keltettek.

– Egy kis dekoncentrációt éreztem a csapatunknál. Könnyen jött az első három gól, s talán kicsit belekényelmesedtünk a meccsbe. A félidőbe aztán a fejünkhöz kaptunk, a vége pedig meggyőző lett.