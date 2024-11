Úgy vagyunk a Béke városrészi posta nyitva tartásával is, mint Mátyás király az okos lánnyal. Mindenki ismeri a szegény lány és Mátyás király meséjét, amikor a szegény lánynak a többi között volt a dolga, hogy hozzon is meg nem is... Hát valahogy így sikerültek az önkormányzati postanyitások.

A Béke városrészi posta nyitva tartása

Ahogy látható, hogy a november 26-tól nyíló a Béke városrészi posta

nyitvatartási ideje is hasonlóan a többi önkormányzat által működtetetthez:

Hétfőtől-péntekig:

8:00-12:00 és 12:20-13:30 között van. Még a rövid nyitva tartásba is belefér 20 perc ebédidő. Örvendetes, hogy a városrész postai ellátottságát igyekszik javítani az önkormányzat, de sajnos ez az erősen rövidített nyitva tartás nagyon kevesek számára nyújt csak lehetőséget. Üdvös lenne, ha legalább egy vagy két nap délután is elérhető lenne a szolgáltatás, ráadásul úgy hogy a postapartnerség amúgy is korlátozott szolgáltatásokra nyújt csak lehetőséget. A posta egyébként a Március 15. tér 1. szám alatt lesz található, ahol a Spar előtt már korábban is működött.

Ahogy az önkormányzat hivatalos honlapján szerepel: "Dunaújváros Önkormányzata már jelenleg is három olyan postát üzemeltet, amelynek bezárásáról korábban döntött a Magyar Posta Zrt., ez éves szinten 30-35 millió forintos kiadást jelent városunknak. Ha a Béke városrészben is megnyílik, akkor az lesz a negyedik önkormányzati fenntartású posta és így az éves összköltség már megközelíti az 50 millió forintot. Akár el is gondolkodhatnánk azon, hogy a posták üzemeltetése kinek lenne a dolga, de ha a szolgáltató nem teszi, akkor csak egyetlen lehetőség marad, az önkormányzatnak kell beszállnia."

Ahogy korábbi cikkünkben olvashatják városunkban az utóbbi évtizedben elég viharos a postaszolgáltatás, hol megszűnik, hol kinyitják.... Remélhetően, most a Béke városrészi hivatal kicsit tovább fog nyitva maradni... és remélhetően lakosság-barátabb is lesz a nyitva tartása.

Széljegyzetben az is megjegyezzük, hogy a pentelei kisposta a Petőfi utcában november 15-én nyit ki utoljára.