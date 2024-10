A NÉBIH szakemberei szerint az online térben, főként a közösségi oldalakon egyre több csaló próbálja meg kihasználni a vásárlók bizalmát. Vigyázat, mert az elmúlt évek tapasztalatai szerint számos esetben fordult elő, hogy az alacsony árakat ígérő hirdetések mögött eltűnő kereskedők álltak, akik a pénz átvétele után nem szállították le az árut.

Vigyázat, csalók a tűzifapiacon: ezért érdemes a tűzifát is okosan, tudatosan vásárolni Fotó: LI

Vigyázat, csalók a tűzifapiacon!

Ellenőrzött forrásból vásároljunk!

A szakértők hangsúlyozzák, hogy tűzifa vásárlásakor csak olyan kereskedőtől érdemes rendelni, aki leinformálható, telehellyel rendelkezik, számlát ad, és elérhetőségei nem korlátozzák egyetlen mobiltelefonszámra. A NÉBIH a „Tűzifát okosan” nevű weboldalon és alkalmazáson is segíti a vásárlókat az ellenőrzött kereskedők megtalálásában. A hatóság az online piactéren összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a tudatos tűzifavásárlásról. Az oldalon elérhető telephely-keresővel könnyen megtalálhatjuk a megbízható erdőgazdálkodókat és kereskedőket, elkerülve a csalók által generált káoszt.

Szigorú ellenőrzések és bírságok

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), a kormányhivatal fogyasztóvédelmi osztálya és a NÉBIH közös ellenőrzések során próbálják lebuktatni egy közösségi médiában hirdető tüzelőanyag-kereskedőket. Egy konkrét esetben a hatóságok szabálytalanságokat találtak: a kereskedő a 2 köbméter helyett csak 1,6 köbméter tűzifát szállított, és nem adott számlát. A bírságok összege akár milliós nagyságrendű is lehetnek a NAV információi alapján.

Helyi tapasztalatok Mezőfalváról

Márok Csaba Mezőfalva polgármestere megosztotta olvasóinkkal a tapasztalatait:

– Mindig hangsúlyozzuk a lakosságnak, hogy ne vásároljanak illetéktelenektől, vagy mondva csinált kereskedőktől. Volt ebből helyi lakost érintő komolya becsapás is. Ezért ebben az időszakban fokozott figyelemmel van jelen a rendőrség is a településen. A hatóság ellenőrzi a szállítást. Ebben a településen működő polgárőröknek is nagy szerep jut. Tehát mindent megteszünk azért, hogy ne csapják be az embereket az esetleges csalók, hiszen Mezőfalván elég sokan fűtenek fával. Ráadásul elérhető közelségben van erdészet, de van helyben legális tűzifa szállító is. Tehát sok lehetőségük van a mezőfalviaknak, hogy biztonságban vásárolhassanak- tájékoztatott Márok Csaba.