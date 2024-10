Az Üstökös Kupa sportszerű szurkolást hozzon

– Ezzel megmutathassák magukat. Egyébként mindig is fesztiválhangulat jellemezte az Üstökös Kupát, ahol bizony nem egy későbbi válogatott is pattogtatta a labdát. A tornára a szülőket is várjuk, remélem, sportszerűen buzdítják a pályán lévőket. Ezt azért emelem ki ismét, mert sajnos vannak rossz tapasztalatok minden évben.

Akadnak, akik olimpiai döntőnek fogják fel a meccseket, és olykor minősíthetetlen stílusban nyilvánulnak meg.

- Szidja a bírót, az edzőt, hogy miért nem cseréli be a gyerekét, vagy azt a játékost ócsárolja, aki nem passzol neki. A végén aztán a sajátjával üvölt, mert nem dobta be a labdát. Éppen ezért csináltattunk figyelemfelhívó plakátokat, amiket minden helyszínen jól látható helyre kifüggesztünk. Ezeken az áll: mindig jusson eszedbe: a játékosok gyerekek; ez csak egy játék; az edzők és a játékvezetők is emberek; ez nem a világbajnokság. -

- Mindezeket azért tartottam fontosnak elmondani, mert volt, hogy

az egyik szülő meg is dobta műanyag palackkal a játékvezetőt! Egy U12-es meccsen!

- Bár ők nem tehettek róla, de azt a csapatot kizártuk a magáról megfeledkezett ember miatt. Az is rendszeres, hogy ki kell küldetni a versenybírónak valakit, mert nem bír magával – hangsúlyozta Németh Miklós.

A mérkőzések befejeztével hétfőn és kedden rendezik meg a díjkiosztókat, a központi esemény 18.15-kor lesz a dunaújvárosi sportcsarnokban.

Átadóknak jelenlegi és korábbi válogatott játékosokat kértek fel a szervezők, remélik, közülük minél többen el is tudnak jönni.

Továbbá Németh Miklós itt fogja megköszönni az első tíz év szervezőinek munkáját, majd azokét is, akik az utóbbi egy évtizedben dolgoztak az Üstökös Kupa sikeréért.