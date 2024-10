Az újraélesztési ismeretek hiánya miatt sokan tartanak attól, hogy szükség esetén beavatkozzanak, pedig a hirtelen szívleállások több mint felénél elkerülhető lenne a tragédia, ha a laikusok azonnal megkezdik az újraéleszt. Az újraélesztési világnap Dunaújvárosban ebben az évben is különleges hangsúlyt kapott.

Újraélesztési világnap Dunaújvárosban: sorozatos rosszulléteket imitáltak a Vasmű úton, hogy a helyszínen mutassák be, hogy semmiféle különleges képességre nincs szükség az újraélesztéshez Fotó: LI

Újraélesztési Világnap Dunaújvárosban:

A Magyar Vöröskereszt Dunaújvárosi Területi Szervezete idén is különleges akcióval csatlakozott a világnaphoz, hogy felhívja a figyelmet az életmentés fontosságára. Feth Katalin, a területi szervezet vezetője, aki egyben a városi esemény ötletgazdája is, elmondta: „Ma van az újraélesztés világnapja. Ez azért fontos, hogy újra tudatosítsuk az emberekben, hogy semmiféle különleges képesség, készség nem kell hozzá, amivel egy átlag ember nem rendelkezik. Mindenki képes arra, hogy megmentse mások életét. Ez egy nagyon fontos dolog, hiszen vezető halálok, a hirtelen szívleállás Magyarországon, és azt gondolom, hogy minél többen vagyunk, akik tudjuk ennek a technikának a mibenlétét, annál nagyobb esélyünk van arra, hogy valaki olyan lesz mellettünk, aki tud segíteni. ”

A Magyar Vöröskereszt Dunaújvárosi Területi Szervezete idén is különleges akcióval csatlakozott a világnaphoz, hogy felhívja a figyelmet az életmentés fontosságára, képünkön Feth Katalin, a területi szervezet vezetője, aki egyben a városi esemény ötletgazdája is Fotó: Laczkó Izabella

Dunaújváros egyébként különösen aktív a témában: ugyanis a város három alkalommal is Guinness-rekordot állított fel az újraélesztési kampányok során. A mostani akció a Dózsa mozi előtti buszmegállók környékén zajlott, ahol a Lorántffy Zsuzsanna Technikum diákjai utánozták a rosszulléteket. „ A diákok rendszeresen részt vesznek az elsősegély versenyeinken imitátorként, most is ők játszották el a rosszulléteket. Ez azért fontos, mert így valósághűen tudjuk bemutatni, hogy milyen helyzetekben kell segíteni. Kíváncsiak voltunk, hogyan reagálnak az emberek, ha mellettük rosszul lesz valaki? Az is kérdés volt vajon vajon tudnak-e, akarnak-e segíteni? Természetesen minden hivatalos szervet értesítettünk az akciónkról, így az imitált vészhelyzet nem okozott felesleges többletmunkát sem a mentőknek, sem a rendőröknek”– mesélte Katalin.

Kíváncsiak voltak a szervezők, hogyan reagálnak az emberek, ha mellettük rosszul lesz valaki? Az is kérdés volt vajon vajon tudnak-e, akarnak-e segíteni? Fotó: LI

A helyszínen tapasztaltak alapján az eljátszott rosszullétekhez minden alkalommal gyorsan megjelentek a civil segítők, akik az újraélesztés alaptechnikáit is ismerték. Majd néhány perc múlva a vöröskereszt képviselői leleplezték az akciót és szakszerűen elmagyarázták a jelenlévőknek az életmentő fogásokat, majd bátorítást kaptak a további szakszerű beavatkozásra. „Én arra számítottam, hogy nagyon pozitív lesz az emberek hozzáállása, és nem csalódtam. Láttuk, hogy az emberek jól fogadják a magyarázatot és ezt a különleges ismeretterjesztést. ” – mondta Feth Katalin.