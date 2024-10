A program a Kápolna-soron 13 órakor kezdődött meg a miskolci Agyagbanda együttes utcazenélésével. A litánia 14 órakor kezdődött a Szent Orbán kápolnánál. A litánia a könyörgésről, a hálaadásról, majd az újbor megáldásáról szólt.

Az újbor ünnepén remek volt a hangulat a Kápolna-soron. Az Agyagbanda zenekar biztosította a talpalávalót

Fotó: Rácz-Lambada József

Jó minőség: újbor



Ezután Schmidt Attila, az adonyi borrend nagymestere köszöntötte a résztvevőket, majd Ronyecz Péter, Adony polgármestere kért szót.

– A gazdák szerint az idei borok jól sikerültek, arra buzdítok mindenkit, hogy kóstolják meg a borokat, legyen szép a napjuk.

Régi hagyomány, hogy az újbor ünnepén adják át a Szent Orbán vándordíjat. A díjat 2009-ben

Menyhártné dr. Zsíros Mária és dr. Menyhárt Ferenc alapította. Minden évben az alapítók és a Szent Orbán borrend nagytanácsa közösen ítéli oda a díjat. A díjról: a díj nem elsősorban arról szól, hogy kinek milyen a bora, hanem arról, hogy mennyit tesz valaki a közösségért, mennyi munkát végez a háttérben, a szőlőben. Ebben az évben az elismerést Bagdi Papanecz Beáta kapta meg.

Az egyik alapító, Menyhárt Ferenc elmondta, hogy olyan időjárásban, ami a nyáron volt, nem könnyű jó bort készíteni, de ez az adonyi szőlőhegyen sikerült. Menyhárt Ferenc azt is megemlítette, hogy szép időben, egy gyönyörű helyen, egy csodálatos eseményen milyen kevesen jöttek el a Kápolnához. Schmidt Attila ezután megerősítette Menyhárt Ferenc szavait.

– Bármit csinálunk, egyre kevesebben vagyunk. Mindent megpróbálunk, színvonalas műsorokat állítunk össze, de úgy látszik ez is kevés. A probléma megoldására várom a javaslatokat.

Tény, a kápolnánál a megszokottnál kevesebben voltak, de a Kápolna-soron a pincékben, a pincék előtt „telt ház” volt, de úgy látszik, hogy program kedvéért kevesen hagyják ott az asztalukat, a poharaikat.

Pedig a Kápolnánál a protokol után az Agyagbanda nagyszerű műsort adott elő, bevonta a műsorukba a közönséget is, akik vevők voltak az invitálásra, volt körtánc, vonatozás és sok remek boros nóta. A hivatalos műsor után pedig jöhetett a nyitott pincék elnevezésű népszerű program, amikor is az adonyi borosgazdák kiflivel és borok kínálásával fogadták a megjelent vendégeket.