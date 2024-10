Eredményjavulást és forgalombővülést ért el a Vajda-Papír 2023-ban

Fotó: Vajda-Papír Kft.

A Vajda-Papír Csoport az elmúlt években megerősítette pozícióit a skandináv piacon. Norvégiai gyára, a Vajda-Papír Scandinavia AS az egyetlen magyar tulajdonosi kézben üzemeltetett napi fogyasztási cikkeket előállító és exportáló vállalat Norvégiában, 2023-ban ünnepelte alapításának 10. évfordulóját. A skandináv piacban rejlő jó lehetőségek további kihasználása, a cég régiós jelenlétének és exporttevékenységének erősítése érdekében a Vajda-Papír további beruházásokat, fejlesztéseket és piacbővítő lépéseket fontolgat.

Igazi sikertörténet

Vajda Attila elmondta: „Arra vagyunk a legbüszkébbek, hogy a Vajda-Papír vállalatcsoport nemcsak Magyarország önellátását képes biztosítani higiéniai papírtermékekből, hanem most már saját alappapír-felhasználási szükségleteit is képes kielégíteni”. A fontosabb mérföldköveket említve azt mondta, „vállalkozói álmot építtetünk, igazi sikertörténet a miénk, hiszen 25 évvel ezelőtt egy kis bérelt raktárból indultunk, 2018-ban megnyitottuk az ország legkorszerűbb papírüzemét Dunaföldváron, 2022-ben újabb gyáregységgel tudtuk azt bővíteni, amelyben a világ egyik legnagyobb, leggyorsabb és legmodernebb alappapír gyártógépe is üzemel. Felidézte azt is, 2021 májusában az első ipari termelő vállalat zöld kötvény-kibocsátását bonyolították Magyarországon, 9,9 milliárd forint értékben a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Növekedési Kötvényprogramjában (NKP).