Tüke László megválasztott polgármestert kérdeztük a munka megkezdésének előzményeiről és a folytatásról.

Tüke László

Fotó: Horváth László

– A nyár vége felé már megkerestem a megválasztott képviselőket egy kötetlen beszélgetéssel, hogy kinek, milyen elképzelése van önkormányzati képviselőként. A cél a szerepvállalás felmérése volt a későbbi feladatok tükrében. Bizottsági tagság, elnökség, alpolgármesterség és egyéb funkciók vállalása. Ezek a beszélgetések augusztus végén, szeptember elején megtörténtek, mivel majd új SZMSZ-t kell elfogadni. Természetesen az alakuló ülésen nem csak az előbb említett szabályzatot szükséges áttekinteni, illetve előterjeszteni, hanem az új tisztségviselőket is meg kell választani. A képviselők nagy többsége partner volt és hajlandó feladatot vállalni. Egyetlen személy volt az, aki visszautasította a kezdeményezést és csak akkor hajlandó velem beszélni, ha az azonnal jegyzőkönyvbe kerül.

Mennyi a régi és az új tag a testületben?

– Vannak visszatérők, például akik ebben a ciklusban nem voltak, de az előzőben igen és most újra bekerültek. Vannak olyanok, akik az előző ciklusban is tagok voltak és most is tagjai lesznek a testületnek. Összesen négy fő, akik a korábbi ciklusok valamelyikében képviselők voltak és az önkormányzati munkával, egy bizottsági, vagy testületi ülés ügymenetével tisztában lehetnek.

Tervben van további összerázó, vagy csapatépítő program a megalakulás után?

– Önmagában már megtettem azt a lépést, hogy mindenki felé nyitottam. Ez a klasszikus csapatépítő a későbbiek folyamán lehetséges. Úgy gondolom, ez utóbbi mindenképpen fontos lehet, hiszen elősegíti a közös gondolkodást, a munkára való ráhangolódást.

Egy önkormányzati munkában több áthúzódó feladat is megoldásra várhat. Mi az, ami a legfontosabb a felálló testület előtt?

– A legfontosabb, hogy az átadás-átvétel és az alakuló ülés után lássuk, milyen pénzügyi kondíciókkal rendelkezik per pillanat az önkormányzat. Azt látom, hogy a februárban elfogadott költségvetéshez képest jelentős módosítások zajlottak az év folyamán. Tehát az eredeti már rég nem úgy néz ki. Ezen kívül már vannak a következő évre olyan pénzügyi kötelezettségek, ami nagy mértékben meg fogják terhelni a 2025-ös költségvetést. Ilyen például a bölcsődéhez kapcsolódó beruházások. Kb. 40 millió forintról beszélünk, ami a következő évi költségvetést terheli.