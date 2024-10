Rácalmás Város Önkormányzat még várja a laborvizsgálat eredményét, mert csak megfelelő vízminőség esetén lehet használni a Duna-parton, a csónakház közelében lévő artézi kutat. Mit arról beszámoltunk a Duna áradásakor, az artézi kutat is elérte és mondhatjuk akár azt is, hogy maga alá temette az árhullám. Az árvízzel együtt számos szennyező anyag került be a föld alá, bármit bejuthatott a kút vízgyűjtő területébe.

Emiatt az önkormányzat fertőtlenítette a kutat.

Most a közösségi oldalán tette közzé az önkormányzat az alábbiakat:

"Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az árvizet, majd a kötelező fertőtlenítést követően a Duna-parti artézi kút vizének laboratóriumi vizsgálati eredménye még nem érkezett meg az önkormányzathoz.

Amint a kút vize ismét fogyasztható lesz, arról azonnal tájékoztatni fogjuk a lakosságot az önkormányzat médiafelületein."