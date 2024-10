Határoztak arról is, hogy a képviselő-testület mellett változatlanul négy bizottság működik majd. Döntés született a tanácsnokokról is: a közvetlen EU-s források és a környezetvédelmi tanácsnoki feladatok betöltésére a korábbi baloldali szervezeteket tömörítő Fehérvárért Közösen Egyesület, a vagyongazdálkodási, valamint a közműszolgáltatási tanácsnoki feladatok ellátására a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, a városfejlesztési tanácsnok tisztségére a VÁLASZ, a közlekedési tanácsnoki tisztségre pedig a Mi Hazánk tesz javaslatot, a további tanácsnoki helyeket pedig a Fidesz tölti be.

Forrás: Magyar Nemzet