Az ülésen – egyebek mellett – személyi kérdésekben is döntött a vármegye vezetőtestülete. Ennek értelmében megválasztották a testület munkáját segítő bizottságok tagjait és tanácsnokát, így állandó bizottságként létrehozták a Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottságot, amelyben tagként Gólics Ildikó Ercsi város polgármestere és Molnár Tibor Iváncsa polgármestere is térségünk érdekeit képviselik. Míg az Albensis Fejér Vármegyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. felügyelőbizottságába térségünkből Gólics Ildikó Ercsi város polgármesterét is felkérték.

Rendkívüli ülést tartott október 28-án délelőtt a Fejér Vármegyei Közgyűlés, ennek során térségünk két polgármester képviselteti magát a közgyűlés munkáját segítő bizottságokban

Fotó: fejer.hu



Térségünk érdekeit ketten is képviselik majd a Fejér Vármegyei Közgyűlés bizottságaiban

Ezeken kívül határoztak a Fejér Vármegyei TOP Projekt Bizottság, az Értéktár Bizottságot, valamint egy ideiglenes bizottság a Fejér Termék Bizottság tagjairól is. Ugyanakkor külkapcsolati tanácsnoknak Szili Csaba Gergelyt választotta meg a közgyűlés. De döntést hoztak a különböző szervezetekben a Fejér Vármegyei Önkormányzat képviseletét ellátó személyekről is.