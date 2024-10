A szüretisek felvonulása az ősz legnagyobb rendezvénye Előszálláson, amelynek főrendezője Kanik Péter a település október 1-től hivatalba lépett polgármestere, az Előszállási Ifjúsági Egyesület elnöke volt.

A szüretisek nagy kedvelője, a rendezvény fő szervezője Kanik Péter polgármester, az Előszállási Ifjúsági Egyesület elnöke

Fotó: Balogh Tamás

– Ennek a szüreti rendezvénynek a megszervezése és lebonyolítása nagy feladat, de ilyen remek csapattal, mint az ifjúsági szervezet, gond nélkül megoldható. Ezzel együtt izgalmas volt a reggeli várakozás, amikor azt figyeltem, ahogy érkeztek a résztvevők, mert azt szerettük volna, hogy időben eltudjunk indulni. Igaz, hogy a jó időt megrendeltük, de azért a korai órákban nagyon lógott az eső lába, de szerencsére szárazon megúsztuk ezt a napot. E két dolgon kívül más izgulni valónk nem volt, mert minden lehetséges dolgot gondosan megszerveztünk. Bizakodva néztünk előre, mert azt hiszem, hogy a térség egyik legjobb szüreti felvonulását és bálját szoktuk rendezni, és ez most is úgy sikerült.

Alapos volt az előkészület

Az ember azt gondolná, hogy hamar gyorsan meg van itt a készülődés! Györki Lilla a Előszállási Ifjúsági Egyesület egyik alelnöke másképp elékezett rá:

– Nem olyan egyszerű dolog ám ez! Több nap munkája van benne. A szüreti rendezvény szervezése már hónapokkal ezelőtt megkezdődött. Akkor állt össze a lovasok, a biztonságra ügyelők, a berendezők, a zenészek és a vacsorát készítők csapata. A tevőleges dolgoknak csütörtökön álltunk neki, akkor díszítettük fel a művelődési házat. A dekorációt Simonné Hajnal Judit készítette, amit köszönünk neki. Az asztalok megterítése közel háromszáz főre, péntek este történt. Szombaton reggel nyolckor kezdtük a munkát és zárásig végig lesz dolgunk.

Az Előszállási Ifjúsági Egyesület tagjai

Fotó: Balogh Tamás

Sajnos ma nem tarthattam a menettel, de a lovas kocsik díszítésében én is részt vettem, mellette adminisztratív feladataim is voltak. Itt voltam, amikor visszaérkeztek, hiszen akkor adtuk át az emléklapokat és az ajándékaikat a számukra. Egy kicsit meg is ijedtem, hogy mi lesz, ha többen érkeznek a bálba, mint ahogy előzetesen számoltuk, ezért egyedül rendeztem be és terítettem meg a kis termünket (majd’ kétszáz főre) mert nagyon nem szerettem volna, ha valakit a helyhiány miatt csalódás érte volna!