Rabóczki Ildikó a kvízen

Fotó: Balogh Tamás

A 11 B. osztályosok

A közösségi médiát fölhasználva már az elmúlt év végén is beszálltak az iskola népszerűsítésébe. Ezúttal is aktívak voltak. Az osztályfőnöküktől, Pálfiné Sűrű Annától, aki kémia-németszakos tanár, ezt is hallottam:

-Nem csak a mi osztályunkkal, hanem az egész gimis csapattal nagyon megvagyok elégedve. Talán senki sem hiányzott az eseményről. Ez a Szüretfeszt egy nagyon új keletű program, Megérte újítani és megszervezni, mert nagyon nagy sikere volt. Az is új ötlet volt, hogy nyitottunk a környékbeli iskolák felé, hogy jöjjenek az ő gyerekeik is, hogy megismerjenek bennünket. Kezdetnek jó volt a mai, legközelebb a többi eseményünkre remélem, még több helyről érkeznek az érdeklődő hetedikes-nyolcadikos gyermekek.

Pálfiné Sűrű Anna

Fotó: Balogh Tamás

Kara Dorottya Diána is nagy formában volt:

- Egész nap fotóztam mert az iskolánkat szeretnénk vele promózni a TikTok-on. Ahhoz kellettek azok a képek, amivel bemutattuk a mai eseményeket, amiken szerintem sokan részt vettek volna a hasonló korúak közül. Már sikerült „botrányosokat” is készíteni, de szerencsére még senkivel sem kellett összeveszni miattuk. Szerintem nagyon jól telt a napunk, hiszen sok program közül választhattunk. Nekem is nagyon tetszett. Az is jó volt, hogy több vidéki iskola is eljött, hogy megismerkedjenek velünk.

A 11. B. osztályosok

Fotó: Balogh Tamás

Fröhlich Gergő egy figyelmeztető Marvel feliratú pólóban jelent meg:

- A felirattal szemben nem én voltam a nap hőse, de volt elég tennivalóm. A Tökszlalomnál segítettem. Általában is türelmes természet vagyok, és bár többször is rendet kellett csinálnom ezen a helyszínen, ma is úgy végeztem a dogomat. Tetszett az egész rendezvényünk, de legjobban a táncház. A kukorica váltófutás ami az elmondás szerint egy vicces dolog, de valójában szurkolható, mert még izgalmakat is hozott. Jól megfigyeltem a táncosokat és én is beszálltam hozzájuk!