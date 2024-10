– Az időjárás, ahogy tavaly, az idén sem volt a barátunk ezen a rendezvényen. A pénteki programok szépen lementek, a szombatit pedig, ahogy tudta, szét verte az eső. Amennyire lehetett, felkészültünk a nagy parti sátor kibérlésével, ami megmentette a szombat délelőtti programokat. A délutánira már sajnos alatta is átfolyt a csapadék, ezért használhatatlanná vált. A színpadi műsorokból az előbbi okok miatt sajnos le kellett mondani a Löfan csoport, és a Band Of Streets koncertet. Igaz, hogy a fellépésük idejére már elállt az eső, de az ő profi technikájuk felépítéséhez több órára van szükség, amit a szakadó esőben nem lehetett bevállalni.

A felfújható nézőtér

– „Egyelőre” sajnos, csak álom, de szombat délutánra annyian jöttek hozzánk a Band Of Streets és a Néptánc gála megtekintésére, hogy arra lett volna szükség, de sajnos egy részük, csak hallgatni tudta a műsort, mert nem fért be a színházterembe…Felemás érzéseim vannak a Fesztivállal kapcsolatban, mert ami megvalósult az sok örömöt adott nekünk, de a lemondások nagy fájdalmat okoztak.

Béres Barbara

Fotó: Németh Zsolt

Béres Barbarára kétféle feladat is várt a szüreti fesztiválon. Mindenekelőtt a Dunaföldvári Löfan mazsorett csoport elnökeként egy, a közönség által nagyon várt fellépésre készültek, másrészt a Szüret Ízei főzőverseny zsűrijében is dolgozott.

– A zsűrizést egy különleges és szívesen vállalt elfoglaltságomnak mondhatom. Már a korábbi években is lehetőséget kaptam rá a különböző főzőversenyeken, ezért van benne gyakorlatom, és emellett, nagyon szeretem a finom falatokat! Nyitott vagyok a különböző stílusú konyhákra és mivel én is gyakorlom ezt a művészetet, kíváncsian kóstolom a mások főztjeit. Nagyon szépen dolgoztak a szüreti főzőemberek! Természetesen voltak olyan ételek, amikhez rendesen leültem volna, hogy azt fogyasszam el ebédre. A pörköltek között is volt egy-kettő, amiket akkor szeretetem, ha sűrű a szaftja és omlós a hús, amiből készült. Na és a leveseknél (amik nagy kedvenceim) is találtam egy fantasztikusat. A csúcs pedig tényleg a győztes, a kacsasültes tál volt, az isteni sült kacsamájjal, amit a lecsó ágyra helyeztek.