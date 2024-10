Dunaújvárosnál szeptember 22-én tetőzött a Duna áradása, de a levonuló víz után is akadt bőven tennivaló. Olyan is, amire kevesen gondoltak, ugyanis az árterületeken a pangó vízben megjelentek a szúnyoglárvák. Bár az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szeptember végi jelentése szerint a Duna és a Lajta mentén, illetve a Rába dunai torkolatánál összesen 2850 hektárnyi vízfelületen, főként a lakott teleülések közelében juttattak ki a lárvák elleni biológiai szelektív készítményt, a gyakorlat mégis azt mutatja, hogy a folyó árterein olyan víztestek maradtak vissza, amelyekben tömegesen fejlődtek ki a szúnyogok lárvái. A nappali hőmérsékletek még segítik is a lárvák kifejlődését, ezért október első felében jelentősebb szúnyogártalom alakult ki a Duna mentén, így Dunaújvárosnál is. A Dunaföldvári telephelyű, többek között biológiai gyérítéssel is foglalkozó Noxious Kft. vezetője, a Magyar Szúnyogirtók Országos Szövetségének elnöke Kőszegi Dániel által működtetett Szúnyoglárvaprogram közösségi oldalán október elején jelentek meg videók a helyzet komolyságáról.

Kőszegi Dániel a Magyar Szúnyogirtók Országos Szövetségének elnöke a „Madárbarát település” című konferencián Rácalmáson

Fotó: Balla Tibor

A szakember lapunknak nyilatkozva azt mondta, hogy ez a szúnyogártalom addig fog tartani, amíg maguktól el nem pusztulnak a csípőszúnyogok, ami a kikelésüktől számítva 4-8 hét közötti időre tehető. Mivel október 10-e körül keltek ki, onnantól még egy másfél hónap hozzávetőleg az életciklusuk. Azon fog múlni, hogy mikor tűnnek el, hogy mikor érkezik meg az igazi hideg. Ezzel azért nem a fagy beköszöntére kell gondolni, de ennél hidegebbre van szükség, mint ami most van. A 10 fok alatti nappali hőmérséklet állandósulásánál már nem fognak tudni repülni. Bár sokkal több szúnyog van, mint akár nyáron is, de nem támadnak olyan vehemensen. Jóval lassabbak, mint két hónappal ezelőtt és este nyolcra már lényegében el is tűnnek. Ha ugyanez a mennyiség a nyári melegben kel ki, akkor sokkal durvább lenne a helyzet. Most azért már esténként kevesen vannak szabadban, akkor sem rövidnadrágban, a kerti sütögetések időszaka is lejárt már, így most egyébként sem annyira zavaró a jelenség, mint nyáron, de azért kellemetlen.