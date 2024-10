A szépkorú ünnepelt családja

- Két gyermekem született, a fiam és a lányom. Már négy unokám és öt dédunokám is van. Most is itt van a kismenyem.

Mindig sütöttem-főztem rájuk.

A papa a lecsót szerette. A gyerekek pedig mindent megettek. Sütni is szerettem. Mindenféléket, még rétest is az összes fajtáját. A túrós volt az igazán kapós, én pedig a káposztásat szerettem. Mára is készítettem, igaz nem rétest. Máig megfőzöm a magam kosztját, legalább két napra, de háromra már nem készítek, hogy itt savanykodjon nekem! Ide nem kell hozni ételt senkinek sem. Itthon sem unatkoztunk. Amikorra a gyermekek már belenőttek az iskolába, akkor visszamentem dolgozni Ménesmajorba a gazdaságba. A gyümölcsszedéseknél kaptam munkát.

Öt bikát tartottunk, de volt egy fejős tehenünk is.

Két anyadisznót tartottunk, meg a szaporulatukat. Kutyának, macskának kint a helye! Persze baromfink, meg kutyánk és macskánk is volt. De azok egyik sem jöhetett be a házba. Soha sem. Nekik kint volt a helyük, pedig szerettem őket, hiszen rendesen elláttam mindegyiket. Meg is simogattam őket.

Még ma is van tyúkom is, kacsám is! Meg is tömöm őket! Pedig nagyon elpacsálják a vizüket, ölég fölrakni őket az asztalra, amit még a Jancsink csinált, de aztán belecsavarom őket egy rossz ruhába, aztán hagyja magát, vagy nem, de megy a tömés!

- Örülök, hogy Daruban maradtak, de miért?

- Jó helyünk volt nekünk itt. Én ugyan nem mennék a városba semmi pénzért sem. A falut szeretem. Itt mindig jó emberek laktak, a szomszédokkal is barátságban vagyunk ma is. Megbízok bennük, az egyiknek a kertemet is odaadtam művelésre. Ide bejöhet, mert biztosan nem csinál bajt nálam. Itt a házból csak a konyhát lakom, mert ott egyébként is fűtök. Ott van a tévém is, azt szoktam nézni. Miért csináljam az egészet - magamra? Aztán, ha vendégek jönnek, csak bejövünk ide, kályha is van, olyankor be is fűthetünk. Már nem járok a szomszédokhoz, mert már nem az én korosztályomba tartoznak. Azok azért bejönnek hozzám, hogy jól vagyok-e, kell-e segítség valamire. Szeretem őket. Amikor beköszönnek az utcáról, azt elfogadom és örömmel visszaköszönök, és szót is váltunk egymással. Így telnek a napjaim.