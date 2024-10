- Tehát akkor kettő az egyben?

- Kettő az egyben, pontosan.

- Mik az újdonságok a mai rendezvényen?

- Vannak természetesen újdonságok, sok új partnerrel jelentünk meg, és itt a duális partnereink is megmutathatják magukat, akik első hívó szóra jöttek, hogy megmutassák, hogy milyen munkahelyük is lehet a szakmát végző diákoknak. A szakképzés 4.0-nak ez egy nagyon fontos törekvése, hogy céges környezetben is szerezzenek tapasztalatot tanulóink.

- Mindig ügyelnek arra, hogy ez a rendezvény ne csak informatív legyen, hanem szórakoztató is...

- Nagyon sok játékos feladattal készültünk, mindent ki lehet próbálni természetesen, be lehet öltözni, meg lehet fogni, oda lehet állni

- Néhány hónapja főigazgató, melyek a tapasztalatai?

- Nagyon munkás, mozgalmas hónapokon vagyunk túl, rengeteg feladattal, egyébként érdekes, nehéz és érdekes feladatokkal. Ami viszont nagy könnyebbség, hogy mind itt a centrumban a kollégák úgy látom, hogy nagyon jól együtt tudunk dolgozni. Nyilván a kancellár asszonyt emelném ki elsősorban, de az igazgató kollégák is azt látom, hogy támogatnak és támogatják a törekvéseimet.

A dunaújvárosi és környékbeli diákok és szüleik végigsétáltak a különböző iskolák közötti standokon. Kipróbálták a sütemény diszítéstől a programozáson át mindazt, amivel a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum középiskolái készültek.