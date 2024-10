Milyen kapcsolatotok van más felekezetekkel ?

– Nagyon jó, gyermekeink között nem csak reformátusok, hanem evangélikusok és katolikusok is vannak. A hittant is az ő felekezetük lelkészei oktatják, s odajárnak istentiszteletre is.

A fenntartásban nem vesznek részt?

– Nem, ez a mi feladatunk.

Melyek a további terveitek?

– Jó lenne bővülni, most már legalább egy osztálynyi gyereket el kell utasítanunk, mert nincs helyünk. Persze, ha helyünk lenne, akkor meg tudnánk valósítani még azt is, hogy legyen óvodánk, esetleg gimnáziumunk is. Egy komplex oktatási rendszer lenne itt nálunk Dunaújvárosban is.

Elégedett vagy az elmúlt esztendőkkel?

– Ha látom az eredményeket, a jó hangulatú tantestületi megbeszéléseket, a sikeres és mosolygós arcú tanítványainkat, elégedett szülőket, akkor mindenképpen.

