A jótékonysági szervezet és a dunaújvárosi klub kapcsolata már több éves múltra tekint vissza, a vezetők és játékosok több alkalommal is ajánlottak fel mezeket, sportrelikviákat az alapítványnak árverésre, az így befolyó pénzből beteg gyermekeket, rászoruló, nehéz sorsú családokat, illetve állatmenhelyeket támogattak. Illetve a Jószolgálati Otthon javára is gyűjtöttek több száz kiló tartós élelmiszert. Most újabb segítséget kaptak a Kohásztól, mint az alapítvány közösségi oldalán megjelent, egy Sallai Nikolett által dedikált magyar válogatott mérkőzés mezt ajánlanak fel árverésre. A befolyt összegből ezúttal hátrányos helyzetben lévő gyermekek karácsonyát szeretnék szebbé varázsolni.

A DKKA részéről most Sallai Nikolett támogatja az alapítványt

Sallai felajánlására október 22-ig lehet licitálni

Az aukció október 22-én 20 óráig tart, ajánlatokat tenni az Adni Jó Kupa Baráti Kör Alapítvány facebook oldalán megjelent poszton keresztül (ITT) lehet. Szerdán kora délután 25 ezer forintnál járt a licitálás, a tétet háromezer forinttal, vagy ennek többszörösével lehet emelni.

Nem csak a DKKA segíti az alapítvány, tavaly nyáron a Dunaújvárosi Acélbikák részéről Somogyi Balázs ajánlotta fel dedikált mezét. Az ebből is befolyt összegből a Teljes Élet Alapítványon keresztül több mint száz mozgás- és halmozottan sérült, Fejérben élő gyermeknek és fiatalnak nyaraltatását segítették. A szervezet támogatói között van a korábbi válogatott jégkorongozó, a Dunaújvárosban élő Hegyi Ádám, aki szintén elkötelezetten támogatja őket.

Télen pedig az R’Angels-KCR (Kohász Címert Rája) jégkorong csapata állt a nemes ügy mellé. Akkor egyik edzőjüknek, Hruby Gellértnek a novemberi, ötvenéves jégpálya jubileuma alkalmából rendezett gálameccsén viselt mezét ajánlották fel.

A gála előtt megvételre kínálták a résztvevők mezeit a szervezők, úgy döntöttek, Hrubyét ők vásárolják meg. Ezt a mezt akkor aláírta többek között Ladányi Balázs, Borsos Attila, Peter Sevela, Kiss Ákos. Majd ezt ajánlottuk fel az alapítványnak, remélve, minél nagyobb összeggel tudják így támogatni a munkájukat. A segítségük nem csak ebben merült ki, az együttes összeadott egy jelentősebb összeget, ebből befőtteket, melegszendvics krémeket, étolajat vásároltak. Ezen felül Szepessy Gergő külön felajánlott még egy Horváth András edzőmezt is.