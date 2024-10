A Rudas sportnapról: az eredmény itt a legkevésbé fontos, ami a lényeg, a diákok remekül érezték magukat. De azért az egyik csapat edzője egy bekapott gól után kifakadt:

Megint kirohantunk, nem ezt beszéltük meg.

A turizmus osztály is kitett magáért a Rudas gólyaavatóján

Fotó: Laczkó Izabella

Rudas: egésznapos program

Az eseményen részt vett a felvidéki Dunaszerdahely középiskolája is. A csapat vezetője, Ravasz Tibor örömmel jött Dunaújvárosba, hiszen nagyon régi kapcsolat fűzi őket Dunaújvároshoz.

És, ha már itt tartunk – tudjuk, nem az eredmény számít – a dunaszerdahelyiek több kategóriában is a „spiccen” voltak.

Fotó: Laczkó Izabella

Ha már túlléptünk a sporton, nézzük meg, mi is történt a gólyákkal. Négy osztály készült föl arra, hogy megmutassa, helyük van a Rudas középiskolában. A színpad ezúttal a Rudas tornaterme volt, a műsor előtt lázas készülődést láthattunk. Az eseményt a tizedikesek szervezték Horváth István tanár úr vezetésével. A diákok remek jelmezekben léptek föl, volt Mikulás és robotember is. Szemenyei István igazgató meg is jegyezte, úgy tűnik, ez egy remek évfolyam lesz. A tények alátámasztják az igazgató szavait, hiszen a turizmusszakosok osztályfőnöke „borravaló” feliratú pólóban vett részt az eseményen.

Fotó: Laczkó Izabella

Alapvetően a „turisták” megadták az alaphangját az összejövetelnek, mivel a bemutatkozó produkciójukat vastaps kísérte. De volt itt orosz tánc és Jingle Bells is – közel a karácsony. Ez utóbbival nem lehetett nagyot hibázni.

Tudom, hogy a gólyaavató nem rólam szól, de az írásunk végén mindenképpen meg kell jegyezni néhány mondatot. Elsőként talán azt, hogy milyen jó érzés látni a fiatalok lelkesedését, azoknak, akik most kezdik el a felnőtt életükhöz az első lépéséket.