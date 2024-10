A közleményben kiemelték, a MOHU célja, hogy három év múlva az italcsomagolások minimum 90 százalékát visszaváltsák Magyarországon, ahol a becslések szerint évente több, mint 3 milliárd italcsomagolás van forgalomban. Ismertetik, hogy jelenleg 3700 helyen lehet visszaváltani a palackokat, ebből 1300 helyen kézi visszaváltás működik. Ez a szám a jövőben tovább nő majd.

A közleményben kitértek arra, hogy a visszaváltó helyeket nem a MOHU jelöli ki, hanem önként lehet jelentkezni. A MOHU minden egyes visszaváltott palack után kezelési díjat fizet a boltoknak. A boltok feladata az automaták mindennapos üzemeltetése, tisztítása, ürítése, környékük takarítása. A MOHU közleménye szerint a jellemzően kistelepüléseket érintő kézi visszaváltás esetében is növekedés várható majd, hiszen a vásárlókat vonzza a visszaváltás lehetősége.

A legnépszerűbb visszaváltási mód a boltban levásárolható papírutalvány, eddig több mint 20 milliárd forintot kértek vissza így a vásárlók. A hazai automatáknál Európában egyedülálló lehetőség, hogy a visszaváltási díjat egyenesen a saját bankszámlára is lehet utalni, a visszaváltók körülbelül 10-15 százaléka választja ezt a megoldást.

A MOHU tájékoztatása szerint több, mint egymillióan töltötték le az ehhez szükséges applikációt. Az automatáknál lehetőség van arra is, hogy a visszaváltási díjat jótékony célra utalja a vásárló. Ez a cél most a gyerekgyógyítás. Eddig mintegy 70 millió forintot adományoztak így a vásárlók, ez az összeg is folyamatosan nő, amit három, országos elérésű gyerekgyógyítással foglalkozó intézmény között osztanak majd szét, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetet, a Bethesda Gyermekkórházat és a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikáját lehet így támogatni - írják a közleményben.