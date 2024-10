Először is tisztázni kell, hogy mit is takar a Police Café. Ez egy kerekasztal beszélgetésen alapuló gyakorlatot jelent, amely a World Café módszertanából indult ki. Lényegében olyan találkozásokra ad lehetőséget, ahol adott témákban megoszthatják véleményüket, tapasztalataikat, javaslataikat a résztvevők a rendőrséggel, és persze egymással is. Magyarországi honosítása dr. Molnár Katalinnak, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensének köszönhető. A hölgy egyik ismerőse a belga rendőrség reformját tanulmányozta, s általa ismerte meg a Police Café-t még 2007-ben. Bár ő azonnal meglátta az ebben rejlő lehetőségeket, sokáig egyedül maradt a kezdeményezéssel. Hét évvel később aztán partnerre talált dr. Gaál Gyula rendőr ezredes személyében, akivel 2014. június 2-án rendezték meg az első hazai Police Café-t Pécsett, a Zsolnay Negyedben. A café szó egy jelképes elnevezés, azt a gondolatiságot tükrözni, hogy milyen jó egy kávé mellett elbeszélgetni a másikkal mindenféle témáról (és ebből jött aztán a rendőrkávéházi fordítás is).

Dr. Molnár Katalinnak köszönhető, hogy hazánkban is elindult a Police Café, vagyis a rendőrkávéház, az első rendezvény 2014.június 2-án volt Pécsett. A kép forrása: Police Café

Rendőrkávéház

A rendezvény létjogosultságát mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a tengerentúlon is a kávézás gondolata mentén született meg egy hasonló kezdeményezés. Amerikában a Coffee with a Cop néven fut a program. 2011-ben a kaliforniai Hawhorne rendőrség indított el azzal a céllal, hogy közelebb hozza a rendfenntartókat és a közösség tagjait. Első rendezvényüket egy Mekiben hirdették meg, ahol hatalmas volt az érdeklődés a lakosság részéről.

A Police Café alapvetően abban különbözik az amerikai változattól, hogy ez nem a lakosságnak szól közvetlenül, hanem a lakosság érdekeit szolgálja. A rendőrség kiválaszt egy-egy témakört, és az alapján olyan személyeket hív meg a rendezvényre a civil szférából, akik egyrészt a munkájuk, szakértelmük miatt kompetensek benne, másrészt pedig kapcsolatban állnak kisebb-nagyobb közösségekkel. A cél az, hogy kötetlenebb keretek között a felvetett kérdésekről, megosztó problémakörökről mindenki elmondhassa a maga és a környezetében élők álláspontját, véleményét, ezáltal pedig a rendőrség ily módon is visszajelzéseket kap a lakosságtól. Tulajdonképpen egy közösségi tapasztalatcseréről van szó.