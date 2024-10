Rémisztően jó halloween-partit szerveznek Nagykarácsonyban az Élmények erdejébe.

A szervezők azt mondják: "Lépj be az Élmények erdejébe, ahol 13 rémisztő feladat vár rád! Továbbá kézműves foglalkozás, tökfaragás és -vásár, zsákbamacska, tündérvarázslatok és jósnő vár mindenkit.

Megkóstolhatod a varázsfüves zsíroskenyeret, ihatsz hozzá forró bájitalt,

és számos rémisztő élményben lehet részed. Mikor? Október 26-án 15 órától késő estig a nagykarácsonyi Élmények erdejében.

Mi is a halloween? Az angol Halloween szó szerinti fordításban a Mindenszentek (All Hallows) előtti estét jelenti. Ősi kelta ünnep. Egy máig fennmaradt hiedelem szerint október utolsó napján a legvékonyabb a választóvonal az élők és a holtak világa között. Az eltávozott lelkek ilyenkor útra kelnek, addig barangolnak, amíg meg nem találják egykori lakhelyüket, és ezen az éjszakán megpróbálnak visszatérni a világba. Már a kelták is védekeztek a biztonságukat veszélyeztető esemény ellen: házaikban eloltották a tüzet, hogy a hideg és barátságtalan tűzhely ne vonzza a hazalátogató szellemeket, és a tökéletes megtévesztés érdekében szellemnek öltözve parádéztak az utcákon, hogy a gonoszt a végsőkig megzavarják, hogy aztán könnyebben elűzhessék.