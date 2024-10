A reklámfelületek legfőbb "felkért" szereplője pedig – a közgyűlési anyag szerint - a DS Média Kft. volt akkor és az ma is. Nem csak a nevében szereplő média portfolióban, hanem a reklámtáblák kihelyezésével is nekik állt a zászló. A reklámtábla biznisz azonban csak aprópénz (lehet, hogy nem is annyira az – a szerk.) az önkormányzati – közgyűlés által ratifikált - média megbízásokhoz képest.

Fotó: DH

Újabb egymilliárd forint önkormányzati médiára öt helyett három évre

Négy évvel ezelőtt is gyakorta hivatkozott nehéz gazdasági helyzetre Dunaújváros vezetése, de egymilliárd forint azért jutott "házi médiára" (Dunaújváros Hetilap, dunaujvaros.com, DS Tv…), a DS Média Kft-vel. Az interneten fellelhető vállalkozási szerződés szerint, a dokumentumot 2020. augusztus 3-án írták alá a felek (Előtte az előző évtől is volt megbízása a DS Médiának a 2019-es választásoktól az új szerződés megkötéséig. – a szerk.). Innentől számították a 48 hónapos megbízási időt. A 2024 júniusi közgyűlésen bízták meg a rajtás önkormányzati képviselők a Bákonyi Ügyvédi Irodát azzal, hogy bonyolítsa le a médiarendszer üzemeltetésére vonatkozó új közbeszerzési eljárást. Csak erre a feladatra 22,8 millió forintot szavaztak meg! Majd 2024. augusztus 7-én megjelent a pályázati felhívás, amelyre szeptember 12-ig "várták" a pályázatokat. Meg is érkezett kettő, közülük az egyik a DS Média Kft-é. A szeptemberi - a még régi képviselőkkel felálló - önkormányzati közgyűlésre sürgősségivel vitték be a témát. A napirendben foglaltak szerint két pályázó volt. Az egyik a Hungaroplakát Reklám Kft., amely Komló egykori szocialista polgármesterének a fia, Páva Zoltán érdekeltségébe tartozik. Nem okozott azonban meglepetést, hogy a két induló közül ez a cég adta a magasabb árajánlatot, a másik pályázó ugyanis a városvezetés "házi médiája", a DS Média Kft. volt. Nos, ez a cég eddig havonta 16,5 millió forintért (+Áfa) szolgálta ki a városvezetés kommunikációs igényeit, innentől kezdve pedig közel másfélszer annyiért, már havi 23,5 millió forint (+Áfa) ellenében. Ráadásul 36 hónapra szól a megbízatás, vagyis újabb 1,07 milliárd forintot kaszálhat a város pénzéből a cég, ám ezúttal mindössze 3 év alatt.