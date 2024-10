A felnőttek nagy többsége sem tudja, miként viselkedjen, hogy kezelje, milyen módon lépjen kapcsolatba egy megváltozott képességű embertársával. A fogyatékkal élés ellenére ők ugyanolyan értékes polgárai társadalmunknak, mint egészséges társaik. A fiatal generációknak még nem késő megtanítani az elfogadást, a szolidaritást és az empátiát. Csak így lehetünk egészséges szemléletű emberek a mai világban. Pontosan ezt tűzte ki célul Pusztaszabolcson a Dunaújváros SZC Szabolcs Vezér Technikum és a József Attila Általános Iskola szeptember 30-án, hétfőn. Elsőként a technikumba látogattunk.

Komolyan vették a diákok az érzékenyítő napot Pusztaszabolcson

Fotó: Horváth László

- Magyar András, Dunaújváros SZC főigazgató: Az oktatási ágazat alapján is alapvető feladatunk, hogy a gyerekeknek ezt a fajta elfogadást megmutassuk. Ez egy nagyon jó összefogás, szülői kezdeményezés, mert tőlük indult az ötlet, amit az iskola felkarolt. Sokszor azt gondoljuk az életben ezek olyan megugorhatatlan akadályok. Ilyenkor látjuk a diákokon keresztül, ők mennyire elfogadóak, jól tudják kezelni a helyzetet. Érdeklődőek, segítőek és hamar átalakítják a játékaikat, kapcsolati vagy érintkezési formáikat a sérült társaik becsatlakozásának érdekében. Ezt a gondolatot szeretnénk továbbvinni, miként lehet a feladatokat megoldani, és ők képesek rá.

Pusztaszabolcson a diákok nem vették fél vállról az érzékenyítő napot

- Reggel körbejártam az állomáshelyeket és azt vettem észre, hogy csöndben, nagyon nagy figyelemmel követik a történéseket – tette hozzá Mátyás Julianna intézményvezető. Valamint részt is vesznek benne, hiszen ezek interaktív foglalkozások. Iskolánk befogadó és elfogadják a másságot a gyerekek. Százhatvan nappalis diákot oktatunk, melyek között vannak olyan tanulóink, akik valamilyen formában sérültek. Odafigyelnek rájuk a gyerekek, melyben az oktatóinknak is nagy szerepük van, valamint fontos a történetben, hogy pedagógiát, illetve gyógypedagógiát is tanul a diákok nagy része. Például akik az oktatási szakasszisztensi szakra járnak, ők ebben nagyon otthon vannak. Toleránsak egymással szemben és nem bántják a másikat. A minap olvastam egy cikket az iskolai regresszivitásról. Elgondolkoztam, de jó, hogy ez nálunk nincs. Szerencsére kevesen vagyunk, így jól átlátjuk a gyerekek családi, szociális hátterét.