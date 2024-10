A sajtótájékoztatón részt vett dr. Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke, Tessely Zoltán, Pannónia Szíve országgyűlési képviselője, valamint Krausz György és Tüke László, Velence és Pusztaszabolcs polgármesterei. Az eseményen elhangzott, hogy a két település óvodái a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében támogatásból jelentős település fejlesztéseken mennek majd keresztül.

Dr. Molnár Krisztián kiemelte, hogy végre jó az együttműködés Pusztaszabolcs és Velence települések vezetése, az országgyűlési képviselők és a vármegye között, mert korábban sajnos nem ez volt tapasztalható

Fotó: fejer.hu

Pusztaszabolcs és Velence, óvodafejlesztés indul

Dr. Molnár Krisztián közösségi oldalán örömmel számolt be a jó hírről, hangsúlyozva, hogy a támogatás célja a városokban óvodafejlesztés, korszerűsítése és az akadálymentesítés. „Pusztaszabolcs és Velence közös szándéka, hogy olyan fejlesztéseket valósítsanak meg, amelyek valódi segítséget jelentenek az itt élők számára” – írta. A pályázat keretében a velencei fejlesztések mellett Pusztaszabolcson a Manóvár óvoda energetikai korszerűsítését tervezik, akadálymentes mosdó kialakítás és a folyosók felújítása valósul meg, míg a Zsiráf óvoda szintén energetikai korszerűsítést kap, illetve akadálymentes bejárat kialakítása és ereszcsatorna csere a cél. A közgyűlés elnöke kiemelte, hogy végre jó az együttműködés a két település vezetése, az országgyűlési képviselők és a vármegye között, mert korábban sajnos nem ez volt tapasztalható. Ennek a példás összefogásnak – közös szándékunknak megfelelően – az érintett városok lakosai lesznek a nyertesei. Dr. Molnár Krisztián reményét fejezte ki, hogy egy már folyamatban lévő 600 millió forintos közös pályázat – reményeik szerint- sikeres elbírálása is szintén közös sikert, és az együttműködés folytatását hozza majd a településeknek. A vármegyei közgyűlés elnöke végül megköszönte a közreműködők munkáját és dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselő támogatását is.

„A forrásnak köszönhetően az óvodásaink és az intézmény dolgozói méltóbb környezetben folytathatják mindennapi munkájukat” – nyilatkozta Tüke László

Fotó: fejer.hu

Megkérdeztük az óvodai fejlesztési forrásokkal kapcsolatban Tüke Lászlót, Pusztaszabolcs polgármesterét aki elsőként köszönetet mondott dr. Molnár Krisztián vármegyei elnöknek és dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselőnek, akik versenyben tartották a pályázatot. „A forrásnak köszönhetően az óvodásaink és az intézmény dolgozói méltóbb környezetben folytathatják mindennapi munkájukat” – nyilatkozta, hozzátéve, hogy az óvodák felújítása hosszú távon biztosítja a komfortosabb feltételeket a gyermekek számára, így valódi előnyöket nyújt a jövő generációja és a közösségünk számára is – mondta el Tüke László polgármester.