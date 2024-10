Egyenlőre a program a tervezési fázisban van, így további részletekről majd annak elfogadása után lehet rendelkezni.

Dunaújvárosban az iparűzési adóbevétel 2022-ben 5,5 milliárd forint volt, míg 2023-ban már 7,3 milliárd forint. Ebben az esetben 1,8 milliárd forint a többlet- csak hogy szemléltessük, miről is van szó, de a januárban induló programban nem ezt veszik alapul, hanem majd a 2025. évben jelentkező többletet, és nemcsak Dunaújváros, hanem a járáshoz tartozó valamennyi település tekintetében. A pénzt pedig helyi fejlesztésekre fordíthatják.

Dr. Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke úgy fogalmazott, jónak látják az irányt, ami a program szándéka, hiszen mindig is azt vallották, hogy a Fejér vármegyében keletkező bevételek maradjanak Fejér vármegyében, és itt kerüljenek felhasználásra, a lehető legközelebb ahhoz a településhez, területhez, ahonnan származnak. Hangsúlyozta azt is, közös céljuk, hogy tovább folytassák azt a dinamikus területfejlesztési munkát, amelyet az elmúlt esztendőkben megkezdtek, és amelyet a Fejér Vármegyei Önkormányzat a terület- és településfejlesztési operatív programok koordinálásával továbbra is a vármegye lakosai érdekében kiemelt célként végez.

Polgármesterek pozitívan fogadták