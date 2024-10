No, de először nézzük, mit is nyilatkozott a piac tetőszerkezetének javításáról még januárban Mezei Zsolt alpolgármester:

Piac - folyamatos a beázás

„Novemberben (2023 novemberben -a szerk.) kezdődött el a dunaújvárosi piac felújítása, -adta hírül a Dunaújváros MJV önkormányzata által finanszírozott média. A karácsony előtti nagy forgalomra tekintettel azonban a részleges lezárással járó munkákat csak januárban folytatta a DVG Zrt. És a téli metsző hideg ellenére elkezdődtek a munkálatok. Mezei Zsolt városüzemeltetési alpolgármester szerint tavasszal már új tetőszerkezettel várja vásárlóit a piac:

– A piac egyik legnagyobb problémája az, hogy beázik. Ennek egyébként az az oka, hogy a lehulló levelek eltömítették a lefolyókat és ahogyan takarították a tetőt, az berogyott, megsérült és elkezdett beázni. Ezt a tetőt most teljesen kicseréljük és ezzel beázás mentes lesz a piacunk. Én azt gondolom, hogy ez a piac nem egy egyszerű kereskedelmi pont, ez egy találkahely, ide sokan szívesen jönnek nézelődni, beszélgetni. Szerintem a dunaújvárosiak megérdemlik, hogy legyen egy rendes piacuk, ahol esőben sem kell kerülgetni a felülről érkező vízsugarakat.”

Nem sikerült a piac tetőszerkezet szigetelése

A múlt heti esőzéskor már írtunk arról, egy videót is közzé téve, hogy továbbra is beázik a fedett piac:

Olvasóink többször jelezték már nekünk, hogy beázik a Dunaújváros MJV vagyongazdálkodási cége, a DVG Zrt. által üzemeltetett városi fedett piac. Pontosabban, még mindig beázik. A szombat délelőtti (szeptember 28. – a szerk.) videón jól látszik mindez. Pedig miután a duolon is megjelent az, hogy az idei önkormányzati választások előtti időszakban még a villanykapcsolókra és konnektorokra is folyt az esővíz, szorgos kezek munkájaként elhárították a hibát. Az eredményről városunk egyik alpolgármestere, Mezei Zsolt is beszámolt, egy vadonatúj lapátra támaszkodva. Nos, a piac még mindig beázik, az eső meg esik, a vásárlók meg áznak.

És az, hogy azóta sem történt semmi azt a mai (október 3-i – a szerk.) videónk is jól mutatja.