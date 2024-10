Hagyomány, hogy az október 23-i megemlékező koszorúzást követően a Bartók színházban folytatódik az önkormányzati '56-os ünnepség, amelyen átadják a Dunaújvárosért díjat. Ezen talán szerencsésebb lenne változtatni, legalábbis Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról című verse Sinkovits Imre szavalatával most meglehetősen borúsabb érzésekkel töltötte be a teátrumot, holott egy díjátadó mindig örömteli esemény. Most pedig kifejezetten az, hiszen idén egy olyan személy részesülhetett ebben az elismerésben, aki szívvel-lélekkel, kifogyhatatlan energiával szolgálja Dunaújváros és az itt élő közösség érdekeit. Most rendhagyó módon, már az ünnepséget megelőző napokban bejelentették a nagy nyilvánosság előtt is, hogy a közgyűlés a Dunaújvárosért díjat idén Petrás Gábornak adományozza.

A Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes két remek produkcióval lépett fel az ünnepségen

Fotó: Laczkó Izabella

Az ünnepségen pompás produkciókkal szolgált a Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes a közönségnek. Pintér Tamás polgármester a beszéde első részében az 1956-os forradalomról osztott meg gondolatokat, majd méltatta az idei díjazott közösségért végzett munkáját.

Példaértékű munkásságának elismeréseként idén Petrás Gábor vehette át a Dunaújvárosért díjat

Fotó: Laczkó Izabella

Mint az a méltatásában elhangzott, Petrás Gábor a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség főtitkára, a Jót, Szívből - Dunaújvárosért akciócsoport vezetője, a Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér vármegyei elnökségi tagja. Tősgyökeres dunaújvárosi, itt született, itt végezte sorra iskoláit és itt vált városunk egyik közismert alakjává. Jelenleg az ISD Power Kft.-nél dolgozik, közben a Rosti gimnáziumban sportszervező menedzser szakképzettséget, a Dunaújvárosi Egyetemen pedig sportkommunikátor felsőfokú szakképzettséget szerzett. A sport iránti szeretete már kisgyermekkorától kezdve kíséri. Maga is évtizedek óta futballozik, de a sportdiplomáciai és sportpolitikai tevékenységével is rengeteg sikert tudhat maga mögött. Kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a fiatal korosztályt minél szélesebb körben megismertesse a rendszeres testmozgás örömével, az egészségre gyakorolt jótékony hatásával. Szívügye, hogy a felnövekvő generációt a sport szeretetére nevelje. Közreműködésével életre hívták például az Ovi Foci Kupát, amely a legkisebbeknek szolgál aktív, élménydús, játékos mozgással. Ott segít, ahol csak a tud és szükség van rá, s teszi mindezt végtelen alázattal, a dunaújvárosi lakosság szolgálatában. Egy olyan csapatot sikerült maga mögé állítania, akik ugyancsak szívügyüknek érzik a dunaújvárosi emberek segítését: a precízen, nagy gondossággal kidolgozott tervek viszik sikerre elképzeléseiket, amelyek során mindig jó hangulatú programok születnek. A Jót, Szívből – Dunaújvárosért akciócsoport létrehozásával rengeteg jótékonysági program fűződik a nevéhez. Olyan adománygyűjtő események tervezésében és szervezésében is vállalt szerepet, amelyekkel jelentős támogatásokkal tudták segíteni a kedvezményezetteket. Elhivatott karitatív munkájának köszönhetően többek közt a helyi óvodák, a kórház, a nehéz sorsú családok, különböző civil szervezetek, a mentőállomás, a vöröskereszt is részesülhetett ezekből az adományokból, illetve maga a város és az itt élők is – ha például a defibrillátorokra, a defibrillátor-térképre, a faültetésekre, a takarítási akciókra gondolunk. Példaértékű munkásságának elismeréseként idén Petrás Gábor vehette át a Dunaújvárosért díjat.