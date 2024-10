Ha akarjuk, ha nem, patkányok bizony bármikor megjelenhetnek a portánkon – akár patkányinvázió is lehet –, és komoly károkat okozhatnak a termésekben, illetve a kertben is. A patkányok semmit nem kímélnek az udvaron, legyen szó akár a termésekről, zöldségekről, gyümölcsökről, egészen az elektromos vezetékek szétrágásáig. Emellett a szabadon hagyott állateledel is felkelti az érdeklődésüket, de lehetne még sorolni a rágcsálók kedvenceit tartalmazó listát. A rágcsálók mindenevők. Ráadásul a szemét- és komposzthalmok is aranybányát jelentenek a számukra. (Ez utóbbi információnak nem nagyon örülök, hiszen éppen az idén nyáron készítettünk egy komposztálót, és tudva azt, hogy a szomszéd telkén már láttak patkányt, mi is veszélyeztetté váltunk.) Vagyis, a patkányokat döntően mi magunk vonzzuk a kertbe. Az is kedvez nekik, ha sűrűn benőtt részeket találnak, hiszen itt könnyen felnevelhetik a kicsinyeiket is.

Lehetséges, hogy kertekben patkányinvázió lesz

Fotó: agrarszektor.hu

Hogyan látja a szakember a patkány kérdést, mire számíthatunk ősszel?

Nagy számban jelentek meg a patkányok Magyarországon az ősz beáltával, valamint a nagy mennyiségű csapadék hatására, és habár csak rövid távon, de a patkányok megjelenésére hatással volt az árvíz is Magyarországon, a rágcsálók ugyanis meg lettek zavarva a fészkelési, illetve tartózkodási helyükön, ezért nagyobb számban mutatkoztak a felszínen - tájékoztatta az Agrárszektort Kovács Tamás, a Nova-Tox Profi Kft. ügyvezető igazgatója. Kiemelte, a rágcsálók elszaporodásának a következő időszak nagyon fog kedvezni, ám a sok eső miatt már most gyakoribb az észlelésük a megszokottnál, főleg a magánházaknál, belvárosi közegben bukkannak fel. A szakembertől többek között azt is megtudtuk, hogy mivel idén nem volt olyan hátráltató hatás, amely a patkányok számára negatív lenne, minden adott ahhoz, hogy intézkedések hiányában akadálytalanul szaporodjanak itthon.

Kovács Tamás azt is elárulta az agrarszektor.hu-nak, hogy az elmúlt időszakban megfigyelhető, hogy a magánszektorban több patkányészlelés van, azt azonban nem tudni, hogy ennek mi az oka. Számtalan oka lehet ugyanis annak, hogy bizonyos helyeken gyakrabban, máshol pedig ritkábban bukkanak fel a rágcsálók. Ilyen például a hulladékgazdálkodás, a városokban történő szervezett patkányirtás hatékonysága, az egyéni portákon a környezet kialakítása: van-e farakás, ami búvóhely lehet a patkányok számára, illetve találnak-e leszüretelt zöldséget, gyümölcsöt vagy ételmaradékot táplálékforrásnak.