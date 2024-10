A behajtani tilos táblát sok autós figyelmen kívül hagyja

Fotó: DH

Pedig a márciusban nekünk nyilatkozó lakó szerint Lóki Richárd tűzoltó alezredes is járt szemlézni a helyszínen, még 2017-ben. A kibocsájtott dokumentumban is megállapította, hogy „a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzoltó gépjárművei (gépjárműfecskendő, magasból mentő emelőkosaras gépjármű) a területen parkoló gépjárművek miatt az épületek hátsó homlokzatait nehézkesen, illetve egyáltalán nem tudja megközelíteni. A dokumentumban javasolt változások nagy részben ugyan megvalósultak, de a szakember azt is hangsúlyozta, hogy ezen intézkedések kizárólag akkor érnek valamit, ha a társszervek (közterület felügyelők, rendőrség) folyamatosan ellenőrzik a jogszabályi előírás betartását.” – ismertette a dokumentumban leírtakat a lakó.

Úgy tűnik azonban hét éve ebben a témában itt nem változott semmi. Ott jártunkkor (október 8-án – a szerk.) ugyanott ugyanúgy tilosban parkoltak az autók, mint bő félévvel ezelőtt.