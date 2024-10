A „Mi leszel, ha nagy leszel?” kérdés mindig mosolyt csal az arcunkra, hiszen gyermekként mindannyian merész álmokat szövögettünk a jövőről. Ezen a pályaorientációs napon is bebizonyosodott, hogy már egészen kicsi korban is komolyan foglalkoztatja a gyerekeket, hogy mit szeretnének majd csinálni felnőttként. Sokuknak már konkrét elképzelése van, amelyet gyakran a szülői vagy nagyszülői példák is inspirálnak.

A pályaorientációs napon a 2/a. osztály az újságíró munkájával ismerkedik Fotó: TT

Pályaorientációs nap a Szabó Magda iskolában:

A foglalkozások során rengeteg jövőbeli videóssal, állatorvossal, ügyvéddel, sportolóval, tűzoltóval, rendőrrel, kamionsofőrrel, lovassal, tanárral találkozhattam a református iskolában. De akadtak meglepő válaszok is: egy leendő kukás, elméleti fizikus, pilóta vagy éppen kém is mesélt nekem a terveiről.

A gyerekek kíváncsisága határtalan volt, minden szakma iránt érdeklődtek, és szívesen kapcsolódtak be a beszélgetésekbe. A kedves tanár nénik is örömmel hallgatták a külsős előadók bemutatóit, és láthatóan élvezték, hogy a diákokkal együtt fedezhettek fel új perspektívákat.

Gyermekként mindannyian érdekes válaszokat adtunk arra a kérdésre, hogy „Mi leszel, ha nagy leszel?” Kevés az olyan felnőtt, aki végül azt a pályát követi, amiről gyerekként álmodott.

A kedves tanár nénik is örömmel hallgatták a külsős előadók bemutatóit, és láthatóan élvezték, hogy a diákokkal együtt fedezhettek fel új perspektívákat Fotó: TT

Emlékszem, hogy általános iskolás koromban én is egészen más hivatást képzeltem el magamnak, de az élet messzire sodort ettől. Bár tény, hogy már az általánosban tagja voltam az iskolarádió szakkörnek és például az akkor rendkívül népszerű Izaura sorozat címszereplőjét szinkronizáló Detre Annamáriával is készítettem interjút. Ugyanakkor a gyermeki fantázia határtalan, és ez a pályaorientációs nap is bebizonyította, hogy érdemes meghallgatni a gyerkőcöket, hiszen izgalmas és őszinte válaszokat kapunk álommunkáikról.

A gyermeki fantázia határtalan, és ez a pályaorientációs nap is bebizonyította, hogy érdemes meghallgatni a gyerkőcöket, hiszen izgalmas és őszinte válaszokat kapunk álommunkáikról Fotó: TT

A pályaorientációs nap a Szabó Magda iskolában nemcsak a gyerekeknek nyújtott élményt. Nem csak a magam nevében mondhatom, hiszen a szünetekben beszélgetve a többiek is megerősítették, hogy az előadók számára is emlékezetes maradt ez a péntek, hiszen a kicsik nyitottsága és lelkesedése mindenkit inspirált.