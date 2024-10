Az óra átállítás miatt több vonat és távolsági busz menetrendje változik.

Az idén október 27-én (vasárnapra) lesz az óra átállítás hajnali 3-ról 2-re.

Városunkban Dunaújváros 2024. október 27-én (vasárnap hajnalban) az 5-ös autóbusz csak egyszer – az óra átállítást követően – a téli időszámítás szerint indul 3:00-kor kaptuk az információt a Volánbusztól. Amennyiben vasárnap hajnalban szeretnénk utazni, érdemes tájékozódni a közlekedési vállalatok honlapján, az átmenet éjszakáján egyes vonatok a nyári időszámítás szerint, néhány vonat pedig már a téli időszámítás szerint közlekedik, ennek megfelelően indulásnál megvárják az óraigazítást.

Nemcsak a járatok indulására kell figyelnünk, hanem óvatosan kell közlekednünk is, hiszen sokaknak hetekig tart megszokni, hogy egy órával hamarabb van, sőt az óraátállítás alvászavart is okozhat kirívó esetekben. Zavartabbak, dekoncentráltabbak is lehetünk, s jó ezt figyelembe vennünk, hiszen az átállás időszakára esik a halottak napi közlekedési csúcsidőszak is, tele torlódásokkal, és parkolási nehézségekkel. Sokkal nagyobb türelemre lesz szükségünk.

