Hámori Luca olimpiai ötödik helyezett bokszoló volt a Dunaújvárosi Ökölvívó SE vendége szombaton. Élménybeszámolóra és egy kis bemutató edzésre érkezett a Nyers László Küzdősport Centrumba. Utólag azt mondhatjuk, nagyszerű ötlet volt a meghívása. Egy szerény, intelligens sportolót ismerhettünk meg. Őszintén vallott az eddig pályafutásáról, sikerekről, kudarcokról egyaránt. Arról is beszélt, hogy a párizsi játékokon miben hibázott, mit csinálna másképp. Elmondta, azért is beszél erről, hogy mások is tanuljanak a történtekből, ne csak ő. Mint mondta, ő is csak ember. Mi mondjuk: az első benyomások alapján méghozzá kitűnő ember.