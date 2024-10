A dunaújvárosi piac a Mindenszentek alkalmából rendhagyó módon, november 1-jén is nyitva tart, hogy a látogatók ezen a napon is beszerezhessék a megemlékezéshez szükséges kegyeleti díszeket, friss virágokat, valamint a szezonális zöldségeket és gyümölcsöket. A piac üzemeltetői ezzel a különleges nyitvatartással igyekeznek megkönnyíteni a vásárlók dolgát, hiszen a Mindenszentek és Halottak napja környékén sokan keresik az egyedi koszorúkat, mécseseket, valamint a természetes alapanyagokból készült kegyeleti dekorációkat.

A november 1-jei nyitvatartás lehetőséget kínál arra is, hogy a vásárlók még az ünnepi megemlékezések napján is beszerezhessék a szükséges terményeket és díszeket. Így, ha valaki utolsó pillanatra hagyta a vásárlást, vagy csak egyedi, friss termékeket keres, ezen a napon is várják őket a dunaújvárosi piac standjainál.

Ne feledje: november 1-jén is nyitva a piac!