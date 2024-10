Egyre inkább az az érzésem, hogy az üzletláncok szupermárketjeiben nem a vevő, hanem a multi a király. Spártai módon szopatják a vevőket, és nagy valószínűséggel a munkatársaikat is az állandó átárazásokkal. A nagy leárazási társasjátékban és kedvezmény cunamiban győzzön eligazodni az ember! A multik rendre építenek a vevők „telhetetlenségére”, arra, hogy amit kedvezménnyel kínálnak azt rendre meg is veszik. Azt is, amire per pillanat nincs is szükségük. És ami vérlázító, hogy amit a leárazás előtti napon „rendes áron” kínáltak, azt másnap már csak a kedvezménnyel lehetett azon az áron megvásárolni. Egy elkeseredett vevő osztotta meg e tapasztalatát velünk.