Nagykarácsony azon lakóit ünnepelték, akik már bőven túl vannak a harmincon, ezért mára már sokat látott nyugdíjasokká váltak. Na jó, ők a mi idősebb polgártársaink, de azt elhihetik, hogy „öreg embert” egyet sem láttam közöttük. Ellenben csupa csinos hölgyet, jól öltözött urakat, akik elég türelmesek voltak kivárni a műsorvezetőt, hogy aztán jókedvűen, sokat nevetve, néha meghatódva együtt töltsék azt a kis időt. Isten éltesse őket jó egészségben sokáig!

Nagykarácsony – Idősek közsöntése, beszédet mond Mergl István polgármester

Fotó: Balogh Tamás

Nagykarácsony polgármesterének köszöntője

A program Mergl István polgármester ünnepi beszédével kezdődött, aki a hálára helyezte a szavai hangsúlyát, és egy minden fiatalabb korosztályt figyelmeztető gondolattal:

– Nem velünk kezdődött a mi világunk építése, hanem a szüleink és az előttük járó generációk szorgos munkájával. Nekik köszönhetjük, azt hogy tanulhattunk, világot láthattunk és a mi életünk már könnyebb lehetett, mint az övék. Legyünk hálásak érte mindnyájuknak! Ne felejtsük el az áldozatot, amit soha nem saját magukért, hanem a családjukért és az őket körülvevő közösségért vállaltak. Figyeljünk rájuk, a hangos és a ki nem mondott szavaikra is. Lehetőleg minél több időt töltsünk velük és őrizzük meg a békességünket velük.

Egy ilyen szép alkalomhoz ünnepi műsor is dukál

Ennek a sztárjai a saját unokáik voltak. Tőlük jobbakat, szebbeket és szerethetőbbeket nem is találhattak volna a szervezők. A Szent Miklós Általános Iskola diákjai a szép versek elmondásával kitettek magukért. Elsőként Máté Mérai Rebekát hallottuk. A helyi Örökzöld Óvoda növendékei már a terembelépésükkel felforrósították a hangulatot. Ők is egyből megérezték a közönségük hangulatváltozását, ezért aztán percről percre felszabadultabbak lettek, olyanok, amilyennek mindenki szereti őket. A mosoly végig az arcukon maradt, igazi nagyszájúakká váltak, hogy aztán a poénosabb elszólalásaikat kórusban mondják utánuk a már fényes szeművé vált kedves nagymamák – nagypapák. A szíveket dobogtató műsorukat Mészáros Zoltánné és Tringer Anita tanította be a kicsiknek.