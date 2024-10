Nagykarácsony megújult képviselő-testületében csupán Ragó József tudta megőrizni a helyét, akit ezen az eseményen alpolgármesterré választottak. Mellette Kovács Tímea, Müller Miklós, Halászné Czeiner Judit, Brogyányi Bence és Fridrich-Czinkóczi Kata kapott lehetőséget a képviselői munkára.

Fotó: Balogh Tamás

Köszönöm! Békességet és jó munkát! – mondta Mergl István Nagykarácsony polgármestere

– Mindenek előtt megköszönöm azoknak a bizalmát, akik a szavazataikkal rám helyezték ezt a megtisztelő feladatot! Továbbá mindenkinek köszönöm a munkáját, akik Nagyné Czimmer Dóra vezetésével a választási feladatok végrehajtásában részt vettek. Még mindig a köszönet hangján szólalok meg, mert itt állhatok. Megbíztak azzal a feladattal, hogy az elkövetkező években én legyek Nagykarácsony polgármestere. Számomra ez egy nagyon nagy elismerés és egyúttal megtiszteltetés is. Azoknak akik nem rám tették a voksukat, illetve nem mentek el szavazni, nekik is ugyanolyan jó polgármesterük szeretnék lenni, mint az engemet támogatóknak. A választópolgároktól egy nagyon fontos üzenetet is kaptam, mégpedig azt, hogy Nagykarácsonyban itthon vagyok – mondta a polgármester! Majd így folytatta: A választási kampányomban, összefogást hirdettem, a megválasztásom napján és ma is azt teszem, amikor már polgármester vagyok. Ezt hirdetem Nagykarácsony lakóinak, a civil szervezeteknek, a képviselő-testület tagjainak, és a munkatársaimnak is egyaránt. A sport és a vállalkozói életem az elmúlt harminc évben sok mindenre megtanított, de legfőképpen arra, hogy az ellenfelem nem ugyanaz, mint az ellenségem. Aki ismer engem, az már tudja, hogy velem nagyon nehéz lesz összeveszni, és még nehezebb lesz velem ellenségeket keresni.

Polgármester: Mindenhol a megoldást keresem

Mindenhol a megoldást kerestem és másokat is erre biztatok. Minden az ellenségeskedéssel eltöltött perc hátráltatná azt a munkát, amit mi együtt elvállaltunk. Együtt sok mindenre lehetünk képesek és Nagykarácsonynak most arra van szüksége. A megörökölt polgármesteri hivatal a településünkkel együtt, a rá váró feladatokkal sajnos most nem a legfelső polcon van. Rengeteg dolog van, amit helyre kell hozni és utol kell érni magunkat, mert azt gondolom, hogy nagy a lemaradásunk. Azért vállaltam el ezt a tisztségét, mert azért szeretnék dolgozni, hogy Nagykarácsony minél élhetőbb település legyen és minél fényesebben tudjon ragyogni a Fejér Vármegyei térképen.