Mozgalmas hónapokkal kezdődött el az új nevelési, közel 40 új kisgyermekkel a kulcsi óvodában – olvasható Rendné Pocsai Izabella (Zizi néni) főigazgató összefoglalójában. Az átadott bölcsődének köszönhetően teljesen felszabadult egy csoportszoba, a Malacka csoport átköltözhetett a tornateremből, így a terem újra a mozgásé lett. A gyerekek nagy örömére beindultak az új délutáni foglalkozások is.

Az óvoda mozgalmas életét a kerítéshez érkező muflon is érdeklődve figyeli

Fotó: amatőr

A hétfői napok a kézilabda rajongóké: Ferling Bernadett vezetésével játékos kézilabda foglalkozásokat tartanak, a „Labdabanda” égisze alatt. Keddenként modern tánc foglalkozás várja a kislányokat a Medusa Dance Crew tánccsoporttal. Szerdán folytatódik a néptánc Szőke Genovéva vezetésével, a focista palánták pedig hétfőn és csütörtökön hódolhatnak kedvenc sportjuknak. Az állami Nemzeti Úszó Program keretében az ötödik életévüket betöltött gyerekek keddenként az iváncsai tanuszodában tanulnak úszni, és örömmel számolnak be arról, hogy újra helyet tudnak biztosítani a gyógytorna foglalkozásoknak is.

Az állatok világnapja alkalmából terápiás kutyákkal látogatott meg minket O'Connor Ági (képünkön), Varjú Attila pedig a helyi állatvilágról tartott bemutatót

Fotó: amatőr

A délelőttök sem teltek unalmasan: a napi oktatás és nevelés mellett több érdekes program színesítette a kulcsi óvodai életet. A Zenekuckó zenés szüreti műsorral varázsolta el a gyerekeket, míg a népmese világnapján Suplicz Misi mesélte el a Kiskondás mesét, amelyet a gyerekek nagy figyelemmel hallgattak. Az állatok világnapja alkalmából terápiás kutyákkal látogatta meg az intézményt O'Connor Ági, Varjú Attila pedig a helyi állatvilágról tartott bemutatót. Nem feledkeztek el a közösségi szerepvállalásról sem: az idősek világnapja alkalmából műsorral köszöntötték a Kulcsi Szociális Intézmény lakóit, hogy egy kis örömet vigyenek a mindennapjaikba.

A népmese világnapján Suplicz Misi mesélte el a Kiskondás mesét

Fotó: amatőr

A gyerekek vélhetően örömmel mesélnek otthon a számtalan élményről, és reméljük, hogy az ősz további izgalmas programokat tartogat nekik. A bölcsődések is lassan felfedezik új környezetüket, és bár most még nem csatlakoznak az óvodai eseményekhez- hiszen túl kicsik-, de hamarosan ők is részesei lesznek a közösségi életnek