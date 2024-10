Forrás: Jót, Szívből – Dunaújvárosért Facebook oldalal

Ennyire természetes volt?

– Ahhoz, hogy tudj viszonyulni valakihez, ismerned kell azt az embert. Nekünk Dórival elég jó kapcsolatunk volt, nemcsak főnök - alkalmazott, nemcsak kolléga, nekünk igazi baráti viszonyunk volt az elejétől fogva. Aztán amikor megtudtuk a hírt, az mindenkinek sokkhatás volt. Úristen, most akkor mit csináljunk, hogy kezeljük ezt? Most akkor babusgassuk, vagy most mi lehet neki a jó? Nem az, hogy nekünk, hanem, hogy neki mi lehet a jó, hogy mire lehet szüksége. Ez nyilván nem egy csettintésre azonnal jött, erre rá kellett érezni, hogy neki mik az igényei és mi az, amit én tudok nyújtani.

Megijedt, amikor megjött a hír?

– Hát ott együtt zokogtunk. Hogy én érintett lehetek-e? Nálam van egy más orvosi történet, ami miatt fontos számomra a figyelemfelhívás női szemszögből. Hogy ne húzzák az időt a gyermekvállalással, mert ott is lehetnek olyan komoly problémák, amire nem is gondolnak. Nem figyeltem én sem magamra, és megvan a következménye. Ebből a szempontból is át tudom érezni. Elmentem az évi rákszűrésre, de nem kértek vérvételt, nem kért senki semmit. Ő is rögtön, ahogy érzékelte, elment, és bízunk benne, hogy orvosolható lesz. Én is jobban odafigyelek magamra, olyan vitaminokat szedek, amikről nem is tudtam, hogy léteznek. Szokták mondani, hogy addig nincs baj, amíg nincs baj. Amikor meg már megtudtad, hogy baj van, onnan már nehéz visszafordulni. Ezért tartjuk fontosnak a figyelemfelhívást.