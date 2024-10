Fejér vármegyében idén januártól szeptemberig összesen 171 lakóépületben keletkezett tűz. Dunaújvárosban legutóbb július 30-án volt egy nagy tűzeset, amikor is egy Vasmű úti társasház ötödik emeleti lakásában csaptak fel a lángok. Akkor a dunaújvárosi és a solti hivatásos tűzoltók két irányból közelítették meg az égő szobát, a létraszerről az ablakon keresztül, valamint a lépcsőházból jutottak be a lakásba, ahol megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd eloltották a lángokat. A tűzesettel érintett ingatlan lakhatatlanná vált, de személyi sérülés szerencsére nem történt. Ebben az évben vármegyénkben tizennégy otthon vált lakhatatlanná a tűz miatt, és 35 polgárnak kellett ideiglenesen új otthont találnia. Szomorú adatok, mert még szomorúbb emberi sorsok rejtőznek mögötte. Mint ahogy most az a véletlenszerűség is, hogy a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság október 7-én számolt be erről a statisztikáról, ami már másnap tovább növekedett egy újabb családi tragédiával.

Július végén Dunaújvárosban is volt egy nagyobb tűzeset, aminek következtében egy Vasmű úti lakás vált lakhatatlanná. Fotó: dunaújvárosi katasztrófavédelmi kirendeltség

Mint azt portálunkon is olvashatták, tűz miatt lakhatatlanná vált egy családi ház Perkátán október 8-án reggel. Az ötször tizenöt méter alapterületű, vályog oldalfalazatú épület nappalija, hálószobája és konyhája teljes terjedelmében égett. A ház füsttel telítődött. A lángokat a dunaújvárosi hivatásos tűzoltók vízsugarakkal és kéziszerszámokkal fojtották el. A tűzben a három helyiség kiégett, a falak erősen kormozódtak, az épület lakhatatlanná vált.

Eközben pedig ott áll a háromgyermekes család, akik a házzal együtt aznap mindenüket elvesztették a tűzben...

Most legutóbb egy perkátai házban csaptak fel a lángok, az épület lakhatatlanná vált. Fotó: dunaújvárosi hivatásos tűzoltó-parancsnokság

Borzasztó belegondolni a helyzetükbe, amit lényegében csak azok tudják igazán átérezni, akik kerültek már hasonló szituációba. Egy ilyen veszteség után a kétségbeesés, a kilátástalanság egy láthatatlan sötét burkot emel fölénk, amitől nehezen vehetjük észre a reménysugarakat.

Nem egy életbölcsesség, nem is egy motiváló gondolat, viszont vallom, minden szituációban megállja a helyét az, hogy "lehetne rosszabb is". Vajmi kevés vigaszt jelenthet egy ilyen sorscsapás után, de most is igaz: hála Istennek, senki nem ragadt bent, mindenki épségben van. Ha együtt a család, a legnagyobb kincs birtokában vagyunk, és biztos alapokon kezdhetjük újra az építkezést. Ha pedig megtapasztaljuk a közösség erejét, a sötét burok egyre elhalványul.