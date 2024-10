A mobiltelefon és okoseszköz használatot korlátozó rendelet augusztus 8-án jelent meg a Magyar Közlönyben. Ennek értelmében a

használatban korlátozott tárgyakat

az intézménybe ugyan be lehet vinni, de azokat a tanítás kezdetén le kell adni, és csak a nap végén vehetik vissza a diákokat. A rendelet kivételeket is engedélyezi: a mobiltelefonok oktatási vagy egészségügyi célból használhatók, ha ezt az igazgatót vagy az adott pedagógust engedélyezi. A cél az, hogy ezzel javítsák a tanulmányi eredményeket és támogassák a diákok közötti társas kapcsolatok kialakulását. A döntéshozók hangsúlyozták, hogy a szabályozás részleteit az egyes iskolák házirendjei határozzák meg, azt is, hogyan gyűjtik be, tárolják, majd adják vissza a mobiltelefonokat a tanítási nap végén. Tehát a kormány jelentős intézményi döntési szabadságot biztosít a végrehajtásában.

Mi a gyakorlat, hogy vihetik be a gyerekek a mobiltelefont az iskolába?

Fotó: Laczkó Izabella

Mobiltelefon az iskolában?

A dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskola igazgatója kérdésünkre a napi gyakorlatról mesélt.

– Az irodámba leteszik az osztály saját dobozkájába, és amikor vége az oktatásnak, és indulnak haza, belép a diák és elviszi a telefonkészülékét. Itt fegyelmezett gyerekek vannak, nálunk ebből nincs probléma- mondta el Szigethy Adrienn igazgató.

„Komolyan vettük, az online tér veszélyeit, nem csak az abuzálás lehetőségét, hanem a képernyőfüggőséget” – mondta el kérdésünkre egy szülő

Fotó: Laczkó Izabella

A szülők sokféleképpen nyilatkoztak a témában.

– A fiamat önállóságra neveltem. De biztonság érzést adott, hogy bármikor elérhettem telefonon. Persze nyilván nem tanórán hívtam, de ha egyedül kellett hazamennie mert nem értem oda érte az iskolába akkor ez nagy segítség volt, hogy már előtte tudtunk egyeztetni, mert nála volt a telefon az iskolában. Most erről pedig szó sem lehet, mert nap elején le kell rakni a mobiltelefont az iskolában és csak napvégén vehetik fel- mondta el Horváth Zoltánné.

– Az én kislányom most nyolcadikos. Karácsonyra kapott egy szép telefont. Szinte egész eddig nem volt saját telefonja mert komolyan vettük, az online tér veszélyeit, nem csak az abuzálás lehetőségét, hanem a képernyőfüggőséget. Mivel gyakorlatilag csak neki nem volt telefonja az osztályban ezért a kislány kérésére módosítottunk kicsit a nézetünkön. Így került a karácsonyfa alá az új, szép mobiltelefon. Egyszerűbb lett a kapcsolattartás és úgy láttuk a gyerek is próbálja betartani az optimális képernyőidőt. Most viszont egy közös gyűjtődobozba kell behelyezni a mobiltelefont az iskolában és félti a gyerek a drága ajándékot. Ezért a kártyát átraktuk egy régi, olcsó készülékbe. Így telefonja megmaradt, de az ajándék a fiókban van, míg el nem avul – fejtette ki Kovács Klaudia.