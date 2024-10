A Millió lépés az iskoláért kihívás félidejéhez érkezett a dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola közössége, adta hírül az intézmény a közösségi oldalán. Azt írják, hogy:

"Megvan a 13. teljesített körünk, a 72. helyen állunk! Nagyszerű teljesítmény, de még van 6 hetünk a lépésgyűjtésre, és a nagyobb esélyre, hogy a szerencsés nyertesek között legyünk!"

Forrás: Internet

Az intézmény arra kérik az őket támogatókat, hogy:

"Töltsd le az appot, regisztrálj, válaszd ki a Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola egyik osztályát és lépj, lépj, lépj! Nagyon fontos, hogy naponta egyszer nyisd meg az alkalmazást, hogy a lépésszámok frissüljenek vagy írd be a lépésszámokat, mozgásperceket az appban a lépésszámra kattintva! Sajnos most több osztályban is látjuk, hogy napok óta nem frissültek a lépésszámok.

Fotó: Shutterstock

Te is nézed, hogy mennyit lépsz egy nap? Akkor ne habozz, töltsd fel lépéseidet iskolánkhoz. Lépéseid számával most iskolánkat is támogathatod! Gyűjtsük együtt a lépéseket!"