Ahogy a duol.hu-n is olvashatták a Fejér és Hajdú-Bihar vármegyében kimutatták a madárinfluenza jelenlétét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriumában. Az állományok felszámolása folyamatban van, a járványvédelmi előírások betartása továbbra is kiemelten fontos – közölte a Nébih kedden az MTI-vel. Ugyanakkor a térség számos települése madárinfluenza megfigyelési körzetbe került. A figyelmeztető táblákat már kihelyezték az érintett településeken és Mezőfalván már felszámoltak egy nagyüzemi állományt is.

Mezőfalván már felszámoltak egy üzemi baromfiállományt:

Megkérdeztük dr. Győri Gyula állatorvost a kialakult helyzetről.

-A betegség felütötte a fejét Mezőfalva Ménesmajor külterületén, egy üzemi baromfiállományban. A mezőfalvi állományt felszámolták hatósági megsemmisítés által, természetes állami kártalanítás mellett. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) pedig elrendelte a védőkörzetet, három kilométeres sugarú körben. A védőkörzeten belül tilos bármilyen madárkeltető és egyéb termék mozgatása. Gyakorlatilag a madarakat, a háztáji baromfiállományt zárt térben kell tartani, etetni és itatni. A zártság felülre is vonatkozik – nem csak oldalra-, hogy a szabadon lévő madarak ne érintkezhessenek a zárt térben lévő madárállománnyal. A madárinfluenza nevében is benne van, hogy ezt vadmadarak is terjeszthetik, ezért a védőkörzeten belül védőhálóval kellett védeni ezektől az otthoni háztáji baromfiállományokat. Tilos bármilyen madár, vagy díszmadár, vagy kiállítási madár szállítása, mozgatása- hangsúlyozta az állatorvos.

- A három kilométeres védőkörzeten túl van egy tíz kilométeres sugarú megfigyelési körzet, ami azt jelenti, hogy az ottani nagyüzemeknek fokozottan figyelni kell az állományra, megbetegedésekre, és onnan tojást, baromfit szállítani is csak hatósági engedéllyel lehet.

A települések jegyzői saját hatáskörükben rendelik el a megfigyelési körzet kiterjesztését az adott területekre. Minden érintett településen már kiadták a határozatot, és a tíz kilométeres körzeten belüli baromfitartók kézhez kapták a jegyzők aláírásával ellátott értesítéseket. A jegyzők a baromi tafrtó üzemeket telefonon is tájékoztatták a madárinfluenza jelenlétéről, és felhívták a figyelmet a védekezés fontosságára. Fontos megjegyezni, hogy a madárinfluenza nem jelent közvetlen veszélyt az emberi egészségre, mivel a betegségre nem vagyunk fogékonyak. Tehát a háztáji tojás hőkezelés után biztonságosan fogyasztható és bátran készíthetünk csirkepörköltet is hétvégén ebédre- fejtette ki dr. Győri Gyula.