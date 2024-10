Beszédében a saját családi szálak említése mellett Mezőfalva polgármestere kiemelte, hogy minden kornak megvan a maga szépsége. Meg is kell azt találni és meg is kell azt élni. A legfontosabb a család és annak összetartó ereje. A jó irány, ha az idős rokonunk is a család környezetében töltheti el életének utolsó szakaszát és nem öregotthonban. Ez a nap a köszöntésé, ahogy minden évben mi is megemlékezünk az idősek világnapjáról. Mezőfalván mindig kiemelt figyelmet fordítunk településünk idősebb polgáraira – hallottuk többek között az ünnepi beszédben.

Mezőfalva - Idősek köszöntése - sokan összegyűltek a jeles napra

Fotó: Horváth László

Mezőfalva - így zajlott az idősek köszöntése

A folytatásban Mezőfalva óvodájának Gomba csoportja adott elő egy népi lakodalmast, majd a Petőfi Sándor Általános Iskola 4. évfolyamának tanulói zenés verses előadása hozott vastapsot a nézőközönségtől. A program befejezéseként Karda Beáta táncdalénekes szórakoztatta a megjelenteket. Mondhatni interaktívan, mert többen is táncra perdültek.