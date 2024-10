- A harang a rácalmási kápolnában volt az ottani rokonság révén. Nagymamám testvére vette a harangot. A 80-as évek végén ez a kápolna elkezdett omlani, amit végül lebontottak. Egyszer jött egy bácsi rácalmásról, és hozta magával ezt a harangot. Nagymamám akkor még élt. Neki mondta az ember: Troppert néni! Ezt elhoztuk, mert tudjuk, hogy a családot illeti. Nincs szükségünk rá és nem tudjuk hova tenni – elevenítette fel a régi, gyerekfejjel megélt történetet Marika. Ezután itt volt nálunk ez a kis harang. A mama egyszer csak mondta, be kellene vinni a plébániára, ne mi őrizgessük, hátha fel tudják valahova használni? Amikor Ignácék az igénnyel megjelentek, hogy ők egy haranglábat szeretnének állítania a Don-kanyarban elesettek emlékére egy lélekharanggal, akkor Miklós atya rögtön kapcsolt, itt van egy kis harang, ezt fel is lehet tenni. Fel is tették, de egy fél év múlva a harang eltűnt. Le volt vágva a kötélről. Ez a harang története. Tehát valamikor a mi családunkba Rácalmásról került a harang vissza ide Mezőfalvára. Sajnos a harang sokáig nem tudott lélekharangként működni. Akkor kezdődött ez a nagy színesfém kereskedés, felvásárlás és sajnos a lopások is. Nekünk egyébként fájó a dolog és ezt el is mondtam. Reméljük rendesen helyre lesz állítva. Talán egyszer harang is kerül bele megfelelő védelemmel ellátva, ahogy a temettetők is jelezték, egy kamera elhelyezése megoldás lehet a védelemre.

A temetést követően nagyon gyorsan az új helyére került a harangláb. Úgy, ahogy megígérték, felújítva, lefestve, és még egy új betonozást is kapott a közepén. Mezőfalvi roma család újította és állította fel.