Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Számítottál rá, fölkészítettek, hogy valaha ez visszatérhet?

– Nem. Aki először műtött, arra se készített fel, hogy miután megcsinálták a korrekciót, az implantátummal utána az embernek milyen dolga van. Nyilván minden évben elmentem ultrahangra, megnézettem mindent. De azt nekem egy szóval nem mondták, hogy ezt kétévente meg kéne nézetni MR géppel, mert az fogja csak rendesen látni. Az az orvos egyébként el is ment a klinikáról, így a senki gyereke lettem, de mindig mentem, mindig megnézettem.

Nem vitt padlóra a hír?

– De. Onnan azért nehéz volt felállni. Nyilván próbálták mondani, hogy nyugodjak meg, ez egy jóindulatúnak tűnő daganat, elég, ha majd fél év múlva újra visszajövök és megnézetem. Dehogy nézzük meg fél év múlva, most rögtön megyünk tovább! Ezzel is tovább kell menni! Lehet, hogy jóindulatú, de mégiscsak egy elváltozás, annak nincsen ott helye. Nem az van, hogy várunk és tutujgatjuk, mert az is nő, annak is változhat a képlete bármikor.

Nincsenek hónapok a várakozásra.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Az első után teljes mértékben visszaállt az életed a régire? Ugyanúgy tudtál magadra nézni? Mondtad, hogy elváltál. Egy új párkapcsolatnál van egy kínos pillanat, amikor el kell mondani, mire számíthat, mit fog látni. Ezt hogy lehet átlépni?

– Nehéz. Annyira sok kapcsolat nem volt, mindig volt egy gát bennem, hogy biztosan akarom én ezt? Egyszerűbb volt beletemetkezni a munkába. Nyilván kellett is, mert egyedülálló anya maradtam. Ilyenkor minden szerepet annak a nőnek vagy az apának kell felvenni, aki egyedül marad a gyermekkel. Mert bár van apukája, de nem életvitelszerűen, nincs ott minden nap. Meg kell oldani, hogy óvodába, iskolába, különórára elmenjen. Közben főzzél, mossál, takarítsál, de legyen annyi bevétel is, hogy a családot fenntartsd egyedül! Volt olyan időszak, amikor annyira belekényelmesedtem a szingli létbe, hogy egy ismerősöm hívta fel rá a figyelmemet. Egy nagyon jó barátom megkérdezte, hogy ott aludhat-e nálam a nappaliban, mert külföldön dolgozik, szeretne a többi baráttal is találkozni, de más nem tudja befogadni. Azt mondta, hogy belépett a lakásba és onnantól kezdve egy teljesen más Nóra fogadta. Annyira bezárkóztam a saját világomba a gyerekkel, hogy oda senki nem tudott bejönni. Már az is zavart, hogy ott van a lakásban. Ő felhívta a figyelmet erre, utána ez egy újabb pont volt, amivel dolgozni kell.