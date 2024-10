A betegség egy nagyon intim, személyes dolog. Miért vállalta a nyilvánosságot, hogy beszéljen erről?

– Talán azért, hogy egy

A rák – nemcsak ez a fajta – a legtöbb rák olyan, hogy ha időben észreveszik, időben kezelik, időben eltávolítják, akkor abból meg lehet gyógyulni. Például ezért járok vastagbélrák-szűrésre, tükrözésre is. Én nem félek ezektől a vizsgálatoktól, mert nagyon jól tudom azt, hogy ha viszont nem vesznek észre egy ilyen daganatot időben, akkor az sokkal nagyobb baj, mint az, hogy ki kell bírni egy ilyen tükrözést. Másrészt a mellrák egy nagyon-nagyon fontos kérdés, hiszen pont azokat a viszonylag fiatalabb nőket érinti, akik még anyák,nem nőtt fel még a gyerekük, tehát még dolguk van. Nagyon nagy veszteség, hogyha velük történik valami. Ezért kell erre odafigyelni, hogy itt nem a 80-90 évesek érintettek – bár ők is értékesek, és őket is meg kell gyógyítani –, de 30-as anyákról van szó legtöbbször, akiknek még gyerekük van, családjuk van, még a szüleik is ott vannak, tehát

nagyon sok teendőjük van még az életben, és rájuk vigyázni kell.