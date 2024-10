A híres televíziós és média személyiség, Liptai Claudia, csak néhány órája jelentette be, hogy folytatja őszi turnéját, és az egyik legjobban várt előadását Iváncsán tartja. A Clauságok című önálló esttel Kiskunlacháza és Tiszafüred után most Iváncsa közönsége is megtapasztalhatja azt a különleges élményt, amelyről eddig csak a legnagyobb rajongók álmodtak.

Liptai Claudia Iváncsán olyan történeteket is megoszt majd, amelyek sehol máshol nem hangzottak el – izgalmas, szórakoztató, sőt, akár titkos részletek is várják a résztvevőket. Az előadást a Faluházi Esték Iváncsán sorozat részeként október 20-án rendezik meg, vasárnap este 18:00 órától a faluházban.

Ne maradjon le Liptai Claudia őszi turné állomásairól, találkozzon személyesen a sztárral mert a Clauságok című előadás a művésznő ígérete szerint majd mindenkit meglep.

Liptai Claudia önálló estjét október 20-án tekinthetik meg az érdeklődök Iváncsán Fotó: IKÖ

Liptai Claudia őszi turné állomásai, amelyeket eddig nyilvánosságra hozott :

2024. október 10. Kiskunlacháza 2024. október 17. Tiszafüred 2024. október 20. Iváncsa

Liptai Claudia az októberi fellépéseit majd novemberben és decemberben további előadások fogják követni.